San Benito: un año inolvidable con cinco laureles

A un año del primer título obtenido en el Nacional de Mendoza, las chicas visitaron la Redacción de UNO. Marina Molaro, arquera, y Luisina Grinóvero, delantera, fueron las encargadas de hablar del año glorioso que tuvieron junto a todo el equipo. “Fue un año positivo y la racha ganadora es gracias al trabajo que realizamos cada día. Hay mucho esfuerzo de todas las jugadoras y eso en conjunto nos permitió conseguir varios títulos en el año”, comentó la arquera.

Luego siguió: “Hay muchas cosas a tener en cuenta en cada jornada de fútbol. No todas viven del deporte en esta divisional y se dejan cosas de lado, por amor a la camiseta y con la ilusión de llegar lejos”. San Benito brilló en todas las divisionales. En Sub 16 también se coronó campeona por primera vez al quedarse con el torneo oficial y lo mismo hizo Sub 14, dos nuevas divisionales. “Todo lo que nosotros hacemos en el primer equipo se ve reflejado en las más chicas. Eso es bueno para todo el plantel, nos motiva a seguir trabajando”, expresó Luisina. Y siguió la arquera: “Es bueno saber que gracias a lo que el primer equipo hace se forman nuevas divisionales. Estamos contentas por lo que hemos logrado no solo en copas, sino en inculcar valores que permitan el crecimiento de la rama femenina en el fútbol”.

Molaro habló de la importancia de contar con juveniles en la entidad: “Para el plantel es positivo contar con una Segunda División, que en este caso sería Sub 16. Las peques hoy forman parte de los entrenamientos de preparación para la Copa Entre Ríos y eso nos permite a todas las mayores a concentrarnos el doble. Es bueno tener contacto con los otros planteles porque suma mucho en lo grupal, por algo se fueron dando las cosas en lo deportivo”.

Los 12 meses de actividad fueron positivo en todos los aspectos para San Benito y la referente del plantel, Marina Molaro describió cada momento: “Una temporada sacrificada, entrenamos día, noche, sin importar el clima. Tuvimos tres días de vacaciones pero cuando vemos los resultados dan ganas de seguir”. Y se sinceró: “A mitad de año en lo personal pensé si valía tanto el esfuerzo que se hacía y el correr de los meses me demostró que era correcto. El pilar de cada una de nosotras son las peques que nos alientan día a día”.

Grinóvero miraba todo desde afuera hasta que se sumó en abril al plantel: “Yo miraba todo desde otra entidad y pensaba qué locura tanto sacrificio. Cuando me sumé me di cuenta de que todo tenía una respuesta y lo vemos todas hoy en los títulos conseguidos”. Las chicas no se quedan de brazos cruzados y van por más en los distintos frentes; Liga Paranaense, Torneo Interligas y Copa Entre Ríos. “Queremos arrancar 2023 festejando y estamos trabajando mucho para poder sacarnos la espina de la Copa Entre Ríos, todo a base de esfuerzo y mucho entrenamiento”.