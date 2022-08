San Benito sumó futsal femenino y quiere ser protagonista

Romero Solanas contó que largaron de cero con “una o dos jugadores durante tres semanas” y rápidamente lograron el impacto que buscaban. “Se fueron sumando las chicas y la publicidad del club y hoy tenemos alrededor de 18 jugadores. A partir de los 14 llegan las chicas porque es el límite de edad, pero también hay más chicas. Queremos formar el plantel para la Asociación”, manifestó la entrenadora.

SAN BENITO CLUB.jpg

La Colo adelantó que la idea es empezar a competir “a partir del año que viene” y consideró que los próximos meses serán para que las chicas “tomen rodaje”. “Ya hemos jugado un amistoso y queremos trabajar de a poco es una disciplina muy compleja que tiene algunas reglas parecidas a la del básquet. A las chicas las veo bien y muy entusiasmadas. Se están preparando para lo que viene”, relató expectante. San Benito entrena tres veces Futsal por semana, los martes, miércoles y viernes a partir de las 20 en el playón del club. “Tengo tres jugadoras que ya han jugado futsal y otras que han jugado fútbol once y otras que juegan la Liga Independiente de los Altos de Paracao. Y para otras es totalmente nuevo. También hay chicas que hacen otras disciplinas como el vóley, pero para algunas es todo nuevo”, confió.

Daiana comentó que el boom del fútbol femenino en los últimos años tiene que ver con el cambio que se dio con respecto a “las miradas de las chicas”. “Antes se crecía que el fútbol era solo para hombres. Cuando yo comencé en 2014 había cuatro equipos y hoy hay tres categorías en futsal. Y bueno con respecto al fútbol en general ha crecido mucho y va a seguir creciendo. Esperemos que las chicas se sigan sumando de todos lados”, sostuvo la jugadora y referente de la institución.

Por otra parte destacó la presencia del Club San Benito en esta cambio y dijo que siempre acompaña el desarrollo y es como una familia. “Es un club hermoso y es una familia. Yo llegué a fines de 2020 como jugadora de fútbol once y hoy que me den la oportunidad de ser entrenadora de futsal es muy lindo. Es una familia muy linda en la cual todos se apoyan, en la cual cada disciplina se apoya. Cuando jugamos un amistoso nos van a ver los chicos de futsal o las chicas de fútbol once . Están todos pendientes de como le va al otro”, comentó la jugadora que fuera protagonista de varios torneos con el club y que se prepara para jugar otra definición con el equipo de la ciudad lindante con Paraná.

Romero Solanas tiene claro hacia adonde apunta, pero más allá de la competencia y las ganas de ganar también hace una observación muy importante sobre la práctica del deporte. Sobre todo por haber sido pionera dentro del fútbol. En tal sentido recomendó a todas las chicas a sumarse, aunque sea de manera recreativa y enumeró una serie de beneficios pensando en el desarrollo de las personas. “El fútbol y el deporte es salud y hace bien en todos los aspectos. Es muy sano entrenar, hacer amigos y el futsal es hermoso porque va la familia, hay provinciales y nacionales”, consideró La Colo en diálogo con Diario UNO.

LA LIGA LE LEVANTÓ LA SANCIÓN A PAMELA TORTUL

“ES LO MÁS JUSTO”

La sanción de su compañera de equipo, Pamela Tortul, por el Tribunal de Disciplina por reclamar igualdad de condiciones, hizo mucho ruido en el ambiente. Y para La Colo fue un golpe muy fuerte por su relación de compañera-amiga con la reconocida jugadora. Es por eso que al que conocerse ayer la noticia de que la Liga Paranaense de Fútbol le levantó la sanción, La Colo, declaró que se hizo justicia. “Nunca debería haber recibido esa sanción porque Pame sufrió muchísimo. En lo personal fue muy fuerte para mí porque estoy con ella desde que arrancamos en el club Peñarol y siempre estuvimos juntas, como el resto de las compañeras. Es lo justo que levanten la sanción porque ello llevó adelante una lucha por todas y por eso no la dejamos sola. Que le hayan levantado la sanción es lo más justo. Insisto, es una persona que ha luchado y lucha por los derechos de todas las jugadoras y para nosotros es una referente. Así que esperemos que esto sirva para el futuro. Para nosotros es muy lindo que vuelva a jugar ahora que tenemos las instancias finales del torneo porque además es una jugadoras muy importante para el equipo y para el club. Repito lo que dije al principio, es una sanción que nunca debería haber recibido porque ella reclamó lo justo y nos alegra que la Liga haya revisado la sanción y que esté nuevamente en la cancha que es el lugar donde más se siente feliz”, analizó y expresó la compañera y amiga de Pamela Tortul, la jugadora que a través de su reclamo visibilizó las diferencias con respecto al masculino. Sobre todo en los horarios y la fixturación de los partidos del fin de semana en los cuales el femenino comenzaba a disputarlos por la mañana.