San Agustín tuvo una noche de estrenos

El Club Atlético San Agustín presentó nuevas obras en su sede. El CASA mostró la nueva luminaria de su estadio, presentó un salón de usos múltiples, un piso nuevo fuera de la cancha y además laqueó el parquet de la cancha de básquet.

Todo lo hizo con muchísimo sacrificio y siempre pensando en darle una mejor y mayor contención a los niños y niñas de la gran barriada.

Héctor Steirnert, presidente de la entidad, habló con Ovación y se mostró contento feliz por este nuevo paso. “Nuestra obsesión es crecer a través del trabajo arduo y permanente que hacemos en comisión directiva. ¿El costo? Eso lo saben todos ustedes porque, salvo los beneficios últimos que alcanzamos de nuestro vicegobernador y del Bicho Gómez, un amigo, no tenemos apoyo económico. Con eso aprovechamos para hacer la iluminación y trabajar en el piso ya que tenemos otras disciplinas además del básquet”.

“El 20 de este mes vamos a estar cumpliendo 74 años y te cuento una pequeña anécdota. Yo prácticamente soy el hermano menor del club ya que hace 62 años continuos que vengo a la institución. Estuve en muchas subcomisiones y comisiones directivas. Hoy me toca presidir por primera vez el club”, dijo y agregó: “Llevo un año y me faltan unos años más, aunque discrepo un poco con eso porque para ser presidente, y lo dije en su momento, hay que tener tiempo y disponibilidad porque siempre hay que conseguir cosas. Uno que trabaja a veces no puede llegar a esas instancias, tiene que darle lugar a quien le compete, peor pensaron que yo podía terminar la gestión. Además estuve con Oscar Rosales los tres años de su gestión”.

“Estoy muy contento. Te puedo contar 10 mil anécdotas respecto de las cosas que hice dentro de la institución, es para largo y es para contarte mi historia, pero no da. Me gusta que sea de todos. El salón de usos múltiples lo hice yo, la cancha de bochas, las parrillas, la división de la cancha”, repasó Steinert respecto de las obras que se lograron en este último tiempo en la entidad de barrio San Agustín.

Respecto de lo que se propone a futuro, confesó: “Vamos a tratar de terminar todo lo que hace falta en lo que nos queda de gestión. Queremos seguir con el salón de la cantina a aunque aún no sabemos que vamos a hacer porque las ideas son varias. Todos piensan que venir a un club es venir a tomar la cantina y no es así. El objetivo es trabajar en conjunto entonces tenemos algunos proyectos para visualizar mejor las cosas. Fue mezquino el aporte entonces decidimos seguir usándolo para las subcomisiones, que ellos trabajen y logren aportes. Con eso se benefician”.

“Nosotros somos un club que absorbe mucho a los chicos en la parte de contención y hay muchos chicos que no llegan con la cuota. Por eso siempre le pido a los padres que sean ellos los protagonistas porque los chicos deben jugar y divertirse, pero los que tienen que trabajar para ellos son los padres. Ese salón, el de la cantina, viene bárbaro para ese trabajo para que los chicos reciban ese apoyo por parte de los padres que es buenísimo. Prefiero eso que tener una cantina”, cerró solicitando el compromiso de los padres para ayudar a sus hijos a ir al club.