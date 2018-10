Sampaoli suena muy fuerte en un equipo, al cual fue a ver

A pesar de la frustrante actuación de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, Jorge Sampaoli coqueteó con varios clubes y selecciones para volver a sentarse en un banco de suplentes. Sin embargo, el DT aún está libre y suena para uno de sus ex equipos donde es muy querido.





La mejor etapa del casildense, además de en la Selección chilena, estuvo en la Universidad de Chile, donde ganó tres títulos locales y una Copa Sudamericana. Si bien allí se encuentra dirigiendo el argentino Frank Darío Kudelka, el equipo no pasa por su mejor momento y para su reemplazo suena el nombre de Sampa, según indican los medios chilenos.

Incluso, el ex técnico de la Selección podría presenciar el clásico ante la U Católica que podría ser un elemento extra para su llegada al club.

Según el medio CDF, el casildense ve con buenos ojos retomar su carrera como entrenador en los Azules, aunque ha sido muy cauto para no entorpecer el trabajo de Kudelka. De hecho, quiso ir al Nacional para ver a los azules ante Everton pero finalmente optó por no hacerlo para no acaparar la atención.

Más allá del buen recuerdo que hay de él en el club, lo ven como una opción de corregir algunos problemas que Kudelka no ha podido enmendar. Uno de ellos es la renovación del plantel con jugadores jóvenes. Además, el actual precio que tendría el entrenador no está alejado del presupuesto de la U para 2019.