Sampaoli polémico en Brasil: "Si me hubieran dicho...."

Después de su rotundo fracaso en el Mundial de Rusia, Jorge Sampaoli no empezó de la mejor manera su labor en el Santos de Brasil y dejó una frase desafortunada: "Si a lo mejor el club me hubieran dicho que no estaba bien, a lo mejor la realidad hubiese sido distinta", expresó el DT dejando entrever que está arrepentido de haber firmado su contrato.

Sampaoli no escondió su molestia sobre la situación financiera del club paulista. "No estaba enterado. Tenía claro que venía a un club que me otorgaba la chance de un equipo grande que iba a pelear un montón de situaciones durante el año, que íbamos a contar con un equipo potenciado y espero eso de la dirigencia", aseguró.

El casildense, disconforme por la falta de refuerzos, agregó que "yo no me meto en temas administrativos. Si a lo mejor el club me hubieran dicho que no estaba bien, a lo mejor la realidad hubiese sido distinta (...) Yo vine acá a hacer un equipo fuerte, entonces tengo la ilusión que suceda", explicó.

Este sábado el Santos enfrentará al Ferroviária, por el Campeonato Paulista.