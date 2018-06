Sampaoli pidió perdón y se hizo responsable de la derrota de la selección

Con un claro gesto de desazón en el rostro tras la derrota por 3-0 ante Croacia, Jorge Sampaoli, el entrenador de la Selección Argentina, intentó explicar los motivos de la dura goleada y de la posición del equipo en la tabla del Grupo D, al borde de la eliminación.





Sobre el error fatal de Wilfredo Caballero. "Usted está generando una responsabilidad. Yo soy el encargado de tomar las decisiones. Y la derrota de hoy tiene que ver por mis decisiones, por la planificación del partido. No creo que sea humano echarle la responsabilidad a Caballero".





El mea culpa de Sampaoli. "Buscar sistemáticamente conductos de juego. Y en esa realidad no pudimos encontrar sociedades que podrían haberle dado rédito a Argentina. Yo tenía pensado que el plan de este partido podía generarle mucha presión al rival y una mediocampo disputado. El proyecto no prosperó y así es muy difícil que destaquen los jugadores en el plano individual.Seguramente no habré leído el partido como correspondía".





La chance que queda. "Es muy doloroso. Creo que el plan del partido no prosperó. Hay que esperar y apostar todo por la mínima posibilidad que quede o la que quede. El sentimiento no es de vergüenza, pero sí de dolor por no haber estado a la altura de lo que quiere el pueblo argentino".





Cómo quedó el grupo. "Muy mal. Estábamos muy ilusionados antes del partido de poder ganar y lograr el primer lugar del grupo y esto nos aleja. Presentíamos en la preparación que podía ser un partido de despegue y no lo fue. Yo valoro mucho al grupo y no podíamos todavía en ningún momento del proceso consolidarnos. Pero tenemos que pelear por la posibilidad que queda para conseguir un lugar en la siguiente fase".





El planteo y los cambios. "Creo que veníamos con otro sistema y que en el primer tiempo neutralizamos bastante, pero nos costó mucho hacerle llegar la pelota a Leo. En el segundo tiempo con la presencia de Cristian (por Pavón) el sistema se tenía que modificar. Pero creo que después del primer gol el equipo se golpeó mucho e intentamos poner jugadores que nos dieran la posibilidad de dar vuelta la historia. En este torneo que es tan corto hay que arriesgar. Y el segundo gol también nos golpeó mucho. Es todo responsabilidad del que conduce".





Su mirada del partido. "Yo creo que el plan del partido a la hora de ir a buscarlo a Croacia, esa línea de tres era que la toma de los laterales fuera de los jugadores de afuera. En el segundo tiempo pensamos que con el cambio de sistema íbamos a poder generar asfixia en el rival. Pero ni con un sistema ni con el otro pudimos hacer lo que esperábamos. Si a eso se suma que el gol fue para Croacia, neutralizó las chances porque todo se hizo cuesta arriba desde lo emocional porque este torneo no te permite perder".





No pierde la fe. "Nos queda un partido y hay que ver qué posibilidades nos dan los demás para que Argentina pueda estar en la próxima fase".





Messi y la pelota. "Nosotros trabajamos todo el tiempo para que la pelota le llegue a Messi, pero también el rival trabaja para que no le llegue".





Su mensaje para los hinchas. "Pedirles disculpas. Toda la gente que vino para ver a Argentina en un lugar que no está, me siento responsable. Estoy muy dolido por este resultado. Intenté hacerlo lo mejor posible y no he encontrado la manera de darles lo que ellos quieren".

Fuente Clarín