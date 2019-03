Saldo negativo en la tercera jornada del Dos Orillas Femenino

No fue el mejor fin de semana para los equipos de la Asociación Paranaense de Hockey en el Torneo Dos Orillas Femenino, certamen que se organiza de manera conjunta con la Asociación Santafesina de este deporte. Por la tercera fecha, de los seis partidos disputados en Primera División no hubo triunfos y quienes venían con buenos antecedentes resignaron puntos y quedaron alejados de los punteros de las respectivas zonas.

En el Grupo A de la Zona Campeonato, Estudiantes Negro e Hípico Concordia hicieron tablas en un gol por bando, mientras que Náutico El Quillá A y Santa Fe RC ampliaron ventaja al imponerse a Alma Juniors de Esperanza y Paracao, respectivamente. Por la agrupación B, Talleres Rojo perdió 2 a 1 ante La Salle Jobson, que se escapa en el liderazgo, seguido de Banco Provincial de Santa Fe.

Cae Negro Hipico.jpg



En cuanto al nivel Estímulo, Argentino de San Carlos goleó 9-1 a 25 de Mayo de Victoria, en el duelo de debutantes en la competencia, y persigue al Universitario santafesino, que tiene puntuación perfecta en el Grupo A. Además, Talleres Blanco cayó 2-1 ante la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de Santa Fe. Por último, en el único juego de Primera del grupo B, Capibá RC perdió 2-0 con Colón de Santa Fe, que es nuevo líder. Quedaron pendientes las series entre CRAR contra El Quillá B y de Estudiantes Blanco frente a Tilcara.





Los marcadores que se registraron en todas las categorías fueron:

Campeonato, Grupo A: Estudiantes Negro-Hípico Concordia: 1-1 en Sub 12, 2-1 en Sub 14, 3-0 en Sub 16, 1-2 en Sub 18, 2-1 en Reserva y 1-1 en Primera.

El Quillá A-Alma Juniors: 0-2 en Sub 12, 3-2 en Sub 14, 3-0 en Sub 16, 3-1 en Sub 18, 7-0 en Reserva y 5-0 en Primera.

Paracao-Santa Fe RC: 0-1 en Sub 12, 0-6 en Sub 14, 1-5 en Sub 16, 0-4 en Sub 18, 0-1 en Reserva y 0-6 en Primera.

Grupo B: Talleres Rojo-La Salle: 0-1 en Sub 12, 2-0 en Sub 14, 2-0 en Sub 16, 6-0 en Sub 18, 3-4 en Reserva y 1-2 en Primera.

CRAI-Banco Provincial: 1-0 en Sub 12, 0-1 en Sub 14, 0-4 en Sub 16, 1-4 en Sub 18, 0-1 en Reserva y 1-2 en Primera.

Zona Estímulo, Grupo A: Argentino de San Carlos-25 de Mayo de Victoria: 0-2 en Sub 14, 0-4 Sub 16, 1-1 en Reserva y 9-1 en Primera.

Franck-Universitario de Santa Fe: 4-0 en Sub 14, 2-0 en Sub 16, 0-3 en Sub 18, 1-5 en Reserva y 0-9 en Primera.

Talleres Blanco-Universidad Nacional del Litoral: 1-2 en Primera.

Grupo B: Capibá RC-Colón: 0-1 en Reserva y 0-2 en Primera.

Rowing Blanco-Colón: 0-5 en Sub 12, 0-1 en Sub 14, 0-2 en Sub 16, 0-1 en Sub 18, 0-1 en Reserva y 0-2 en Primera.





LOS VARONES.





Los cuatro conjuntos paranaenses que intervienen en el torneo Interasociaciones de hockey sobre césped de caballeros tuvieron un adverso comienzo de temporada. Ninguno de ellos pudo sumar en sus enfrentamientos ante rivales santafesinos, especialmente los rosarinos.

Por la primera fecha, Estudiantes fue derrotado por 7 a 0 por Universitario, Talleres 11 a 0 por Jockey Club (que estrenó título) y Paracao 18 a 0 por Gimnasia y Esgrima. Estos tres juegos tuvieron lugar en Rosario, mientras que en la capital entrerriana Paraná Rowing Club sucumbió 5-3 ante Náutico El Quillá. El dominio rosarino también se extendió a la Reserva, Sub 18 y Sub 15, donde también se registraron marcadores abultados a su favor. De estas categorías, solo vale rescatar el empate de un joven Rowing frente a experimentada La Salle en tres tantos, en emotivo juego.

















Un Regional con sabor agridulce





El Campeonato Regional de Clubes C Femenino NEA tuvo un cierre agridulce para los equipos paranaenses. Paraná Hockey derrotó 2 a 0 a CRAR y terminó subiéndose al podio en Resistencia. En tanto, Rowing no pudo recuperarse del golpe anímico de su descenso concretado el sábado y cayó víctima de Jaguareté de Corrientes por 3 a 1.