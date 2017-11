Sadra Entre Ríos se solidarizó con los referís agredidos en La Floresta

Desde el sindicato brindaron su apoyo a la terna del encuentro entre Sportivo Urquiza y Universitario en La Floresta, encabezada por Víctor Schneider, que estuvo acompañado por los asistentes a Lucas Gallegos y Santiago Mainero, este último menor.









Los golpes de puños, empujones y corridas a los cuales estuvieron sometidos los colegiados en el cierre de la definición fue algo inesperado, aunque ya ha ocurrido en ocasiones anteriores donde el elenco local tuvo que definir un campeonato.





El incidente se inició por el reclamo de una jugada que le daba el bicampeonato, y el enojo llevó a la agresión de parte del plantel de Sportivo Urquiza a la terna.









UNO. "Vamos a pedir duras sanciones para la institución. Nosotros repudiamos todos los hechos de violencia contra nuestros colegas pero la reiteración del caso desde el club contra los árbitros no lleva meternos de llenos en el tema. Queremos que la pena sea la más fuerte del reglamento de transgresiones y penas", comentó el Secretario General del SADRA Entre Ríos, Diego Altamirano a





La voz referente de la seccional provincial habló de la terna que jugó en La Floresta: "Hay un grave error del colegio de árbitro en la designación. Hubo un menor en un partido que definía el campeonato. Es para analizar y también debemos trabajar para un futuro mejor. Si bien el árbitro debe quemar etapa no hay que apresurarse, hay partidos que no son para cualquiera. Desde el colegio de árbitro deberán leer más cada partido", agregó el ex árbitro.









El caso seguirá su camino en la justicia de Paraná y además el sindicato emitirá una nota a la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) con copia al Consejo Federal de AFA para que las sanciones sean duras. "La terna arbitral cuenta con el apoyo de la asesora legal del sindicato y nosotros vamos a trabajar para erradicar la violencia. Entregamos una nota a la LPF para que el Tribunal de Pena emita un boletín de pena con sanciones ejemplificadoras. De no estar de acuerdo vamos apelar al Consejo", comentó Diego Altamirano.





















Los incidentes en La Floresta hicieron eco a nivel provincial y nacional. Sadra Entre Ríos repudió lo ocurrido en el final del partido e intervino en el caso. Las denuncias realizadas por la terna llegó a la justicia y se abrió un expediente a través del Organismo de Mediación Alternativa (OMA).