Sabrina Ledesma cumplió el sueño de toda su familia  

Sabrina Ledesma.jpg Sabrina Ledesma se radicó en Australia y observó la histórica victoria de Los Pumas ante Nueva Zelanza.

Julio Ledesma falleció en medio de la pandemia, dejando una huella imborrable en el rugby entrerriano, ya que fue uno de los máximos referentes en el club Estudiantes de Paraná. Ese amor por este deporte se lo transmitió a sus hijos. “Él fue quien desde chica me llevó a las canchas y sentí que pude cumplir uno de los sueños de mi papá”, afirmó.

Sabrina tiene 32 años y está radicada en Australia, donde está trabajando y vive junto a su pareja, Esteban Ramírez, también de la ciudad de Paraná. “Me vine a Australia porque siempre tuve la curiosidad de vivir algo distinto. Quería conocer otra cultura y la intriga me trajo a este lugar, me encanta viajar. En 2014 estuve en Nueva Zelanda y tenía una cuota pendiente. Gracias a Dios puedo estar acá”. Y comentó cuál es su fuente laboral: “Trabajo en una empresa que realiza alojamientos, con distintas consultoras de distintas empresas del mundo”.

Los objetivos de Sabrina Ledesma en Australia son muchos, pero el sueño de la paranaense es poder quedarse unos años en aquel país. “Si todo sale bien estaré dos años más, cuando todo vuelva a la normalidad voy a volver a Argentina para estar con mi familia, amigos y conocidos por un par de días”, sostuvo.

Sabrina pasó la pandemia lejos de su casa y contó cómo se vive el día a día. “Acá el pico estuvo ni bien empezó todo, no fue ni similar a lo que pasó en Europa o lo que hoy está pasando en nuestra Argentina. La primer medida fue cerrar la frontera, fue fácil controlar por el lugar donde se encuentra el país”, dijo. Y agregó: “Veníamos bien, con cero casos y uno de los estados volvió a tener muchos positivos, y hay toque de queda a partir de un horario, para poder frenar el avance”.

Ledesma habló de cómo pasa las horas en suelo australiano y de lo que puede hacer en su tiempo libre. “Uno tiene una vida y el trabajo me consume la mayor cantidad de tiempo. Acá todo está muy preparado para que uno viaje. Aprovechamos los fines de semana para recorrer y conocer las cosas que tiene este hermoso país. Viajé mucho por la costa este con mi esposo y con amigas de Nueva Zelanda”, señaló.

La comodidad de Australia le permite a Sabrina recorrer el país: “Se promociona mucho el turismo interno, con muchas cosas hermosa. Los vuelos son accesibles y con muchas promociones”.

Sobre el próximo partido que tendrán Los Pumas (mañana ante Australia), la paranaense contó que no podrá decir presente. “El partido se juega a dos horas de donde vivo y muchos amigos van a ir a verlo, está complicado conseguir una entrada por la localía de Australia. Todo es muy emocionante y ahora hay más respeto hacia nuestro seleccionado luego del triunfo ante los All Blacks.

Por último, Sabrina se sinceró y contó cómo vivió el entorno familiar su presencia en el estadio el fin de semana pasado en el debut argentino en el Tres Naciones. “Mi hermano (Ignacio) me tuvo una envidia sana con sus mensajes. Sus deseos no se hicieron realidad, él quería que se me rompa el auto camino al estadio (risas), pero por suerte pude estar presente en algo que fue único y que a la distancia se que también mi familia lo disfrutó”, finalizó.