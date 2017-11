Rumbo a San Juan quieren dar la sorpresa

Tres combinados entrerrianos se preparan para viajar en las próximas horas a la cuna del hockey sobre patines nacional, como es la provincia de San Juan. Los elencos participarán del Torneo Nacional de Selecciones que será desde el próximo miércoles y que se extenderá hasta el sábado 30 en la región de Cuyo.





Los representantes de la Unión Entrerriana de hockey sobre patines son un Sub 16 Femenino, y un Sub 16 y Sub 18 Masculino, que ayer se juntaron para entrenar en la pista del Atlético Echagüe Club y que viajarán después del fin de semana rumbo a San Juan para formar parte de la competencia nacional.





Los chicos son coordinados por el reconocido Eduardo Carpinelli. Este año se dio la llegada del entrenador para hacerse cargo de los combinados provinciales y apuntar al mejoramiento de todas las categorías. También a perfeccionar el nivel de los entrenadores con cursos divididos claramente en niveles 1, 2 y 3.





Coco Carpinelli fue head coach de las selecciones Porteñas del 2014 al 2016 dicho ciclo tuvo como cierre el Campeonato Argentino de la Categoría 1998, algo que no lograba la Federación Porteña hace 30 años. Ahora se encuentra trabajando para la Unión Entrerriana.





Los entrenadores de cada equipo son Leandro Peyru para los combinados Sub 16 y Sub 18 Masculino y de Fabiana Arocena para las chicas Sub 16. Todo bajo la coordinación de Carpinelli.





Anoche los chicos entrenaron todos juntos con miras al arranque del certamen que será el próximo martes.





Los equipos están integrados por los siguientes jugadores: Sub 16 Femenino: Guadalupe Sosa (arquera); Jorgelina Magnano (arquera), Antonella Rocembrock, Fernanda Salvia, Martina Delestal, Agustina Borghello, María Kaura San Martín, Micaela Haller, Julieta Martínez y Agustina Zampa.





El Sub 18 Masculino: Franco Portalupi (arquero), Ignacio Aguilar, Giuliano Pavessio, Sebastián Sosa, Facundo San Martín, Tomas Salcerini, Franco Buffa, Joaquín Berta, Franco Blanc.





El Sub 14 Masculino: Joaquín Andrés Militello (arquero), Ricardo Valentín Mancini (arquero), Ignacio García, Tomás Bertoldi, Juan Pablo Portalupi, Matías Salcerini, Juan Cruz Rene, Tadeo Samaicoits, Luciano Giménez y Joaquín Mayor.





PROVINCIAL. En la ciudad de Gualeguaychú se desarrollará un torneo Provincial de Selecciones en la categoría Cadetes de la especialidad. La actividad será durante toda la jornada de mañana en la pista del club Sud América de la ciudad entrerriana.





El fixture de la competencia es el siguiente: desde las 9.30, Gualeguaychú Anaranjado- Gualeguaychú Celeste (Femenino); a las 10.30, Concordia-Paraná (Femenino); a las 11.30, acto inaugural; a las 12, Gualeguaychú-Concordia (Masculino); a las 13, Gualeguaychú Anaranjado-Concordia (Femenino); a las 14, Gualeguaychú Celeste-Paraná Femenino); a las 15,Concordia-Paraná (Masculino); a las 16,Concordia- Gualeguaychú Celeste (Femenino); a las 17, Paraná-Gualeguaychú Anaranjado (Femenino); a las 18, Paraná-Gualeguaychú (Masculino).









***

El programa de la competencia









El Argentino Selecciones arranca el miércoles 29 con la reunión de delegados desde las 10 en UVT; a las 12 arrancan los partidos y a las 21 esta programado el acto inaugural y cierra el ultimo partido 22.15. El jueves 30: el inicio es a las 10.30 cierre 22. El viernes 1 de diciembre inicio a las 10.30 cierre 22 y el sábado 2 el arranque será a las 10 y a partir de las 15 se jugarán las finales.