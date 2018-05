Rulli: "Boca es el más grande de Argentina"

Gerónimo Rulli, arquero de Real Sociedad, habló sobre la posibilidad de dejar el fútbol español y volver a Argentina para jugar en Boca.





"Invito a que escuchen y vean lo que dije. Dije que me gustaría jugar en los mejores equipos, y Boca lo es, pero que quería estar en la Real", explicó en una nota con Radio Marca.







"Boca es el más grande de Argentina, allí está mi familia y mis amigos, y me gustaría volver, pero eso está muy lejos", agregó el ex Estudiantes de La Plata y destacó: "Me enteré del interés del club por mi familia, aún no hay ninguna oferta formal".







Además, el arquero habló de la Selección Argentina y afirmó: "Cuando no fui convocado, estando bien con la Real Sociedad, fue un golpe durísimo. Con un Mundial cerca, sabía que me jugaba muchas cosas. Ese mes no fue bueno y ya se hizo todo cuesta arriba".







En el último tiempo, Rulli perdió su lugar en el equipo titular y aunque tiene contrato hasta el 2022 piensa en la posibilidad de ir a otro club para "cambiar la cabeza".







"Tuve cuatro años buenísimos y estoy contento en el club y la ciudad. Estoy tranquilo, tratando de que pasen de la mejor manera los últimos días. Vacaciones, descansar y preparar la próxima temporada", concluyó.



Fuente: Télam.