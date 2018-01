Ruíz Moreno: "Necesitamos llegar más descansados a los cierres de los partidos"

Echagüe viene de perder frente Hindú por 80-75 en su primer partido del año fuera del Butta. Sin embargo, no tiene tiempo para lamentos ya que está en plena gira por el Norte y este viernes por la noche deberá enfrentar nuevamente en Resistencia otro duro rival como Villa San Martín desde las 21,30.





El Negro, la semana anterior, pudo ganar sus dos partidos como local, uno de ellos fue ante San Martín al que venció por un punto solamente, 69-68.





De todos modos, no es novedad que al equipo dirigido por Ignacio Barsanti le cueste cuando sale de su estadio. En la primera fase de la Liga Argentina solo ganó un partido en esa condición y en los últimos años, incluso desde antes de formar parte de la Liga Nacional, ya tenía este mismo problema.





Sobre esto, Lisandro Ruíz Moreno, referente del equipo opinó: "Nos ha faltado siempre unos últimos tres o cinco minutos de concentración para coronar todo el esfuerzo que hicimos durante el partido. Tenemos que ser mas fríos e inteligentes porque son los momentos en los que realmente se definen los partidos. Ojalá y podamos construir algo de eso en los dos partidos que nos quedan de visitante".





echague1.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández





Por otra parte, en cuanto al partido en el que el Negro cayó por muy poco el miércoles ante Hindú, Licha manifestó a UNO que quedaron "conformes por el buen juego" pero "disconformes" por la derrota.





"Tengo sensaciones encontradas con ese partido. Conforme porque hicimos un buen juego teniendo en cuenta que estamos con dos jugadores menos y los que estamos tenemos encima una carga de minutos que no es normal pero disconforme por no haber podido coronar el esfuerzo con una victoria que al final del día es lo que hoy por hoy necesitamos.





En cuanto a cómo se ha sentido en lo personal desde el juego y la parte física, siendo que recién están retomando la actividad luego de la pretemporada, el jugador comentó: "Me he sentido bien pero la carga de minutos que he tenido por las ausencias no es normal. En esta gira son tres partidos en cinco días, además de los dos de local del fin de semana pasado y, si bien me cuido, el cuerpo pasa factura si o si. Así y todo, uno siempre hace su mejor esfuerzo pero a los cierres de partido sería ideal llegar mas descansados. Pero esta es nuestra realidad y hay que sacarla adelante".





Dejando atrás la derrota con Hindú, Ruíz Moreno opinó en la previa del partido de este viernes por la noche ante San Martín y dijo que "va a ser muy duro como todo partido de visitante en este torneo". "Es donde los equipos se hacen fuertes y toman confianza así que, parte de nuestra idea, es siempre no dejar que impongan su ritmo y hacerlos sentir lo mas incómodos posible planteando buenas defensas y un ataque inteligente", explicó.









echague3.jpg Foto UNO / Mateo Oviedo





Además, sobre los puntos más fuertes del equipo chaqueño y por donde lo pueden lastimar, agregó: "El rival creo que tiene como fortaleza el jugar siempre a un mismo ritmo, no desespera y por ende nunca se quiebra. Siempre tiene herramientas para seguir en partido y llegar al final con chances de ganar. Nosotros deberíamos cortar sus circuitos de gol más comunes e incomodar a partir de los cambios en defensa que creo es lo mejor que hacemos al día de hoy. Llegar a un final cerrado y ser inteligentes en esos últimos minutos sería lo ideal para nosotros esta noche".





Asimismo, también hizo referencia al nuevo extranjero del equipo que, por el momento, ha conformado a todos. "A Jamelle lo he visto muy bien. Tiene compromiso y ganas de ganar. A veces, paga su falta de ritmo pero lo suple con lo demás. Sé que nos va a seguir dando cosas y solamente le queda mejorar y eso nos deja tranquilos. Es un cambio acertado en el equipo."









OTRO REFUERZO

refuerzo.jpg









La Comisión Directiva de Echagüe anunció en horas del mediodia de este viernes, la incorporación del jugador Federico Giarraffa, que llega por un acuerdo con el Club Hispano Americano de Río Gallegos.





El jugador, que llegó con el objetivo de tener más minutos en cancha, ya se encuentra junto al plantel del Negro en Chaco y espera su habilitación por parte de la Asociación de Clubes para poder ser parte del juego de hoy desde las 21,30 ante Villa San Martín si así lo dispone Ignacio Barsanti.





FICHA

Edad: 22 años (1 de junio de 1995).

Estatura: 1,90 metros.

Puesto: Base y escolta.

Antecedentes: jugó la Liga A en Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el Torneo Federal en Estudiantes de La Plata, en Atenas de Carmen de Patagones, lugar donde nació. Además disputó el TNA 2016/2017 con Villa Angela Basket. Su último paso fue por Hispano Americano donde también jugó la Liga de Desarrollo.

Integró la Selección Argentina U16 y U17, jugando el FIBA Américas en Cancún, México y el Mundial U17 en Lituania en 2012 (sexto puesto).



Por Antonella Toso Gemelli