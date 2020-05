Rugby: una gran idea para seguir en contacto

Con la intención de seguir activando el interés de los chicos por el rugby en tiempos de cuarentena, el club Estudiantes de Paraná organizó ayer el primer encuentro virtual y lo hizo para la división de Menores de 12 y 13 años junto al Paraná Rowing Club. La actividad se realizó a través de la plataforma Meet y además de los jugadores participaron los entrenadores y coordinadores de cada una de las entidades.

Si bien los pequeños del CAE ya venían haciendo este tipo de encuentro entre ellos, como lo hacen todas los clubes, fue toda una novedades para ellos ya que pudieron compartir diferentes experiencias con sus pares del Remero.

Sobre las conclusiones que se sacaron luego del encuentro, el coordinador de rugby Infantil de Rowing, Fabricio Amateis, expresó: “La verdad que fue todo muy positivo, una muy buena experiencia en este contexto tan extraño que estamos viviendo. Hubo una muy buena predisposición de los chicos. Fue un intercambio de ideas para que se conocieran un poco más, fue un paso adelante para que el espíritu del rugby no se pierda”.

El dirigente del PRC también sostuvo que “la idea es que se vuelva a replicar en otra ocasión”. “La idea de Estudiantes fue muy buena. Ahora lo pensamos hacer con las demás Emes y con otros clubes”, agregó.

Amateis afirmó que la actividad virtual es frecuente, ya que “las prácticas se venían desarrollando esta modalidad, pero es la primera vez que se hace con otro club”. En cuanto a la situación que están atravesando los chicos, al no tener la posibilidad de entrenar en una cancha y de confraternizar en algunos encuentros, el dirigente expresó: “Hay una realidad y es que vienen con el ánimo decaído. Lo que hacen se transformó en una rutina y eso cansa. Empezamos con un buen número de chicos en las prácticas virtuales y cada vez son menos. Entienden que esto no es rugby, el rugby es encontrarse con los amigos en la cancha”.

A la hora de pensar en el regreso a la actividad, Amateis dijo que están haciendo todo lo posible “para que los chicos no pierdan el entusiasmo antes que eso ocurra”. “A esta edad muchos van probando deportes y quizás no saben bien lo que es el rugby. Al principio de año teníamos 15 chicos nuevos, pero no sé si ellos van a volver cuando todo se reactive”, finalizó.