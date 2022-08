Rugby: Rowing cayó en su casa ante CRAI

Por la segunda fecha de la Final Four, del segundo estamento, en Fisherton, CRAR de Rafaela superó a Caranchos de Rosario por 28 a 23, y en Ibarlucea, Logaritmo derrotó a Jockey Club de Venado Tuerto por 22 a 14. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAR y Caranchos 6; Jockey y Logaritmo 5.

La próxima fecha jugarán CRAR con Logaritmo, y Jockey (VT) con Caranchos. Por el posicionamiento, en barrio La Delicias, Universitario de Santa Fe le ganó por 30 a 26 a La Salle Jobson bajo el control de Joaquín Zapata. Se trató de un partido muy parejo, que estuvo para cualquier de los dos.

Al cabo del primer tiempo se impuso el Colegial por 14 a 13 sobre los Cuervos. En el complemento no se dieron respiro, el trámite fue atractivo, pero se lo quedó el local que fue más efectivo cuando tuvo la oportunidad de marcar en el ingoal contrario.

Por su parte, en el Quincho de la ruta 18, por la ida, Tilcara empató con Alma Juniors de Esperanza 25 a 25, y el próximo sábado 13, jugarán la vuelta en el departamento Las Colonias.En Tercera División, por el segundo capítulo de la Final Four, en Santo Tomé, Cha Roga se impuso con claridad a Gimnasia de Pergamino por 53 a 3, y Los Pampas de Rufino hizo lo propio con Regatas & Belgrano de San Nicolás por 25 a 20.

Las posiciones quedaron así: Cha Roga 10, Los Pampas de Rufino 9, Belgrano & Regatas de San Nicolás 1 y Gimnasia de Pergamino 0.

La próxima fecha jugarán Gimnasia de Pergamino con San Nicolás, y Los Pampas con Cha Roga en Rufino.

Síntesis:Rowing: Sebastian Bonvin, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Franco Dall'ava, Joaquín Moine; Juan Francisco Arquiel, Máximo Aguilar, Tomás Acosta Cis; Lautaro Wolf, Beltrán Camet; Facundo Buet, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Franco Zatti y Francisco Taleb. Entrenador: Paul Halle.Luego ingresaron: Juan Oldani, Ignacio Correa, Ignacio Gómez, Franco Pistrilli, Agustín Acosta, Franco Osuna, Agustín Carodozo e Iván Sánchez Muscia.

CRAI: Facundo Garibay, Luciano Simino, Franco Pizzio; Santiago Carreras, Augusto Otero; Emanuel Piermarini, Juan Ignacio Sánchez, José Gálvez; Alejandro Molinas, Jorge Questa; Francisco Alberto, Agustín Gimenez, Juan Cruz Fleitas, Stefano Busico y Ramiro Del Sastre. Entrenador: Ignacio Vigetti.Luego ingresaron: Justo Barcojo, Pablo Ferreyra y Francisco Forgioni.Primer tiempo: 1´ try Juan Lucas Lerena convertido por Francisco Taleb; 2´ try Alejandro Molinas convertido por Francisco Alberto, 11´ penal Francisco Alberto, 20´ penal Francisco Alberto, 27´ try Facundo Garibay convertido por Francisco Alberto, 33´ penal Francisco Alberto, 36´ try y conversión de Francisco Alberto. Segundo tiempo: 18´ try Julián Pistrilli convertido por Francisco Taleb; 21´ try Tomás Acosta convertido por Francisco Taleb

.Amarillas: Juan Ignacio Oldani (R), José Ignacio Gálvez (C).Cancha: Paraná Rowing.Referee: Carlos Poggi (Rosario).