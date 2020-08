Rugby: "Me gustaría hacer una buena campaña"

Cuando Julián Izaguirre habla sobre la posibilidad que se le presentó de ir a jugar al rugby español se lo nota algo ansioso. El jugador del club Estudiantes de Paraná cuenta los días para poder viajar y comenzar a entrenar con su nuevo equipo: el Bathco de Santander. A los 21 años, hizo una pausa en su carrera universitaria (estudia Nutrición en la UNL de Santa Fe) para vivir una experiencia única, esa que buscan todos los jugadores y que le da la chance de poder vivir del deporte que aman. En su nuevo destino arregló un contrato por nueve meses, aunque todavía hay cierta incertidumbre sobre cuándo comenzará la temporada en la División de Honor. Corcho, como lo conocen sus amigos, mandó un par de mails y unos videos al club y tuvo una respuesta positiva. Se interesaron en sus cualidades y enseguida hubo un acercamiento. Ahora, el apertura del CAE espera poder viajar lo más rápido posible para sumarse a las filas de Las Focas. “Cuando surgió el contacto les comenté que tengo la doble nacionalidad y creo que eso facilitó las cosas. Acepté la propuesta porque creo que soy joven para poder experimentar nuevas cosas. A la facultad la puedo seguir cuando vuelva y no tenía ganas de dejar pasar esta oportunidad”, sostuvo en diálogo con Ovación.

“Por ahora son nueve meses, pero todo dependerá de cuándo arranque la temporada. En estos días se definirá si arranca en octubre o en noviembre”, agregó. Joaquín pretende que su estadía en suelo europeo sea más larga, no solamente para disfrutar del rugby sino también para conocer otras culturas. “Me gustaría quizás conseguir algún trabajo y poder meterme más de lleno en un mundo que es totalmente nuevo para mí. Me tomo todo esto como algo lindo. Fue algo repentino porque hace unas semanas estaba pensando en jugar en Estudiantes. Pero de chicho siempre quise probar suerte en otro club y si era afuera mejor”, manifestó. Ser profesional es algo que entusiasma al juvenil, aunque reconoce que para poder jugar con el Albinegro en el Torneo Regional había que entrenar mucho.

rugby El rugby del club Estudiantes a España

“Siempre me lo tomé de esa forma también acá. Entrené a fondo, más allá de que nunca dejé de lado los estudios. Mi prioridad es el rugby, pero me fue bien en las dos cosas. Sentir que vas solamente a entrenar está bueno, porque acá era llegar de la facultad y había como cierto cansancio a la hora de ir a practicar. Ahora será todo diferente”, indicó. En España Joaquín jugará en un equipo que siempre contó con argentinos en su plantel: “Hasta la temporada pasada estuvo Juan Diego Zabalegui, a quien conozco del club, pero ahora se fue a Burgos. También están Luciano Martínez e Hipólito Pérez, pero desconozco si ellos van a seguir este año.

Además, está Luciano Marcó, que es otro chico del CAE y es entrenador-jugador del equipo”. Sobre el nivel con el cual se va a encontrar en el rugby español, el apertura expresó: “Cuando cerré el trato para irme empecé a ver videos todas las noches. Lo hago para conocer cómo se juega y a los jugadores. Hay un nivel muy bueno. En Bathco estaba un ex-Jaguares y otros chicos que han estado en el Súper Rugby. El año pasado jugó Juan Pablo Socino, jugador de Los Pumas. La verdad es que me voy a medir contra chicos que la rompen toda y espero poder estar al nivel de ellos”.

Sobre las expectativas que tiene, y si bien reconoce que no suele pensar mucho a largo plazo, al paranaense lo entusiasma la chance de estar varias temporadas en Europa. “Siempre fui de vivir más el momento, pero me gustaría mucho hacer una buena campaña para seguir allá. Igual siempre tuve el deseo de salir campeón con la Primera del CAE y espero en algún momento poder cumplirlo. No me importa si en ese momento soy titular, me conformo con ser parte de ese plantel nada más”, afirmó.

Será difícil que este año los jugadores de Entre Ríos puedan salir a la cancha. Sobre el parate que están viviendo, Joaquín expresó: “Fueron meses complicados, sobre todo por cómo lo vivimos desde lo mental. Hay muchos jugadores que el primer mes estaban enchufados con los entrenamientos por Zoom. Después hubo una semana donde pudimos salir a hacer actividad física de manera individual y luego se prohibió de nuevo. Volver a encerrarnos nos quemó la cabeza y el interés se perdió. Muchos prefirieron entrenar por su cuenta. Fue un golpe duro porque estábamos bien preparados para arrancar el torneo. Se armó un equipo muy joven y teníamos muchas ganas de jugar el Regional”, finalizó.