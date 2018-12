Rugby: Las chicas quieren dar el gran salto

El Seven de la República tendrá su tercera edición para el rugby Femenino, donde las chicas de Entre Ríos tratarán de pisar fuerte y ser protagonistas. No será nada sencillo, porque en la zona que les tocó en suerte deberán enfrentar nada menos que a Buenos Aires, el actual bicampeón. Más allá de los rivales que tendrán enfrente (el otro es Santiago del Estero) las jugadoras del seleccionado provincial toman este certamen como un aprendizaje, ya que para la mayoría será la primera vez que jueguen el certamen. Por eso hay nervios, ansiedad y mucha ilusión.





Antes de salir a la cancha, Ovación dialogó con algunas de las convocadas para conocer cuáles son sus expectativas. Vanina Cornejo es la capitana del equipo y una de las más experimentadas. La jugadora de Rowing afirmó que han realizado una preparación "muy buena" y que están confiadas en hacer un buen papel.





rugby.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández







"Estamos muy contentas por haber sido elegidas para representar a la Unión en el Seven. Nos venimos preparando desde julio de la mano de José Chiquito Velásquez, así que queremos llevar a la cancha lo que venimos trabajando. Nos tocó Buenos Aires en la zona, pero nosotras vamos por todo. Tenemos confianza en nuestro equipo y queremos hacer un buen papel", sostuvo.

Año tras año, el crecimiento se nota. El rugby Femenino sigue ganando espacios y el presente es diferente al vivido en los comienzos.

"Hemos tenido una buena temporada, porque estuvimos en actividad casi todo el año. Siempre tuvimos gente que nos apoyó más allá de algunas piedras en el camino. Hoy en día el rugby femenino creció mucho, no solo en Mayores, sino también en Juveniles e Infantiles. Esto hace siete años no se veía. Eso me pone muy contenta, porque hay muchos clubes que tienen rugby Femenino y en el interior de la provincia también se creció mucho", agregó Vanina.

En este sentido, la jugadora del PRC también dejó en claro que todavía falta mucho camino por recorrer. "Seguimos remándola un poco, pero con presencia y si vamos por lo que queremos, las cosas se logran. En el seleccionado pasa algo similar. No todo es color de rosas, porque en algunos momentos se complicó para conseguir un lugar donde entrenar. Faltan cosas por mejorar, pero vamos por el buen camino", finalizó.





rugby1.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández





DEBUTANTES. Belén Alem tendrá su primera experiencia en el Seven de la República. La representante de Rowing contó lo que significa para ella estar en el torneo de juego reducido por excelencia que tiene el país. "Es algo nuevo para mí, nos vamos a encontrar con rivales de otro nivel y debutar en el seleccionado es una experiencia hermosa. Voy a tratar de dar lo mejor en la cancha, porque nos enseñaron muchas cosas en los entrenamientos y espero que lo podamos plasmar en la cancha", sostuvo.





Otra de las debutantes será Karen Gastaldi, rugbier de Capibá RC, quien también expresó sus sensaciones antes de salir a la cancha. "Es un orgullo estar en el seleccionado, porque no solamente vamos a representar a la UER sino también a todas las chicas que no tienen la posibilidad de estar acá. Es un privilegio jugar el Seven", afirmó.





Por su parte, Florencia Schamne tendrá su primera experiencia en el Seven para el seleccionado Mayor. Más allá de confiar en sus condiciones, dejó en claro que no esperaba quedar dentro de las 12 convocadas. "Fue toda una sorpresa, así que espero dejar lo mejor de mí. Coincido con lo que dijo Karen, somos 12 en el seleccionado entrerriano, pero representamos a todas las jugadoras del rugby Femenino de la provincia. Espero que nos vaya bien en el certamen", sostuvo.





Por último, Haritza Urgorri se mostró ilusionada con lo que pueda dar el equipo más allá de los rivales que le tocaron en la zona. "Quiero que nos salga todo lo que nos enseñaron, por ahí cuando uno sale a jugar tiene esa idea y después pasa otra cosa adentro de la cancha. Creo que vamos a pasar un lindo momento y será para recordarlo siempre", dijo la jugadora de Capibá RC.





rugby2.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández



LA MANAGER. Bárbara Ayala acompañó a las chicas y también se refirió a la preparación del combinado de la UER, como así también a la experiencia que van a vivir el fin de semana.





"Lo único que espero es que lo disfruten, que sepan que es una experiencia única. Que crezcan como jugadoras y creo que ya lo están haciendo. Para muchas de ellas es todo un aprendizaje, incluso para mí porque nunca fui manager. También uno va con toda las expectativa de poder ganar y espero que se cumpla. Si eso no pasa, nos llevaremos muchas cosas positivas", manifestó.





El seleccionado Femenino de Entre Ríos formará parte de la Zona 9 en el Seven. Su debut será mañana a las 16 en la cancha 1 de El Plumazo ante Santiago del Estero, mientras que a las 17.40 cerrarán la etapa clasificatoria enfrentando a Buenos Aires en La Tortuguita. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los cuartos de final que se jugarán el domingo y de lograr pasar, las chicas entrerrianas se cruzarán con la zona conformada por Córdoba, Misiones y Oeste.





LOS VARONES. El seleccionado principal de la UER finalizará hoy su preparación con vistas al Seven de la República. El plantel entrenará a las 18 en El Plumazo, donde los jugadores realizarán movimientos livianos y los entrenadores repasarán algunos conceptos para afianzar el sistema de juego. Luego de la práctica, el equipo quedará concentrando a la espera del debut que será mañana (a las 11.40) ante Mar del Plata. Una actividad similar desarrollará el combinado B de Entre Ríos que estará en la Zona Ascenso.













Disertación sobre rugby seguro





Hoy habrá una serie de actividades paralelas al Seven de la República. Entre ellas estará una charla que organiza la Unión Argentina de Rugby sobre rugby seguro y manejo de conmoción cerebral en el campo de juego. El encuentro será a las 17.30 en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo y estarán disertando Marcelo Saco, médico de la UAR, y Alexis Padovani, un jugador que sufrió una lesión medular. Además habrá diferentes reuniones.