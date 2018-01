Rugby: Juan Rosas Paz, convocado a la Selección Argentina 7

Después de un 2017 con varias concentraciones nacionales juveniles, el jugador del Club Atlético Estudiantes, Juan Segundo Rosas Paz, fue citado para ser parte del combinado de Argentina 7 que disputó el fin de semana el torneo de Punta Del Este y que este sábado y domingo participará del certamen de Viña del Mar que organiza Sudamérica Rugby.





Juanse, quien se encontraba de vacaciones en Villa Gesell, abandonó su descanso, viajó a Buenos Aires y mañana se unirá al grupo para viajar a territorio trasandino.

















"Hay dos equipos. Uno está de pretemporada en Pinamar para lo que es el Circuito Mundial y los que entrenan para el Mundial (es en Julio en San Francisco). Después estamos los otros con varios chicos nuevos, yo recién me sumo ahora, que vamos a ir a competir a Viña. Ellos ya el fin de semana pasado estuvieron en Punta del Este", dijo el jugador paranaense a UNO desde Buenos Aires, donde espera unirse al resto de la plantilla nacional.





Juan Segundo tuvo en 2017 varias citaciones nacionales juveniles y una en mayores. Esta chance es la segunda. "Sí, podría decir que es la segunda convocatoria. El año pasado en agosto tuve un trial, pero nada más. Es la segunda vez que estoy y es otra oportunidad. La verdad que estoy viviendo un sueño porque no me lo esperaba. Cuando uno no espera algo y llega, vale el doble".





rugby1.jpg









Mientras descansaba en Gesell, el back se enteró de la noticia. "Yo estaba de vacaciones en Villa Gesell, me llamaron y me preguntaron que si estaba para ir a Viña. Obviamente que fue una emoción y las ganas fueron terribles, así que dije que sí. A las vacaciones las dejé con todas las ganas y ahora estoy en Buenos Aires porque el jueves nos juntamos en el Aeropuerto para viajar directo. Por ahora es lo que sé".









Embed Lindo fin de semana #7s Una publicación compartida por Juanse Rosas Paz (@juanserpaz) el Dic 10, 2017 at 3:12 PST









"De entrenador está Lucas Borges, exjugador de Los Pumas y actual entrenador de la URBA seven. La verdad que con él nada. Solo me llamó el mánager por cuestiones administrativas, pero con él no pude hablar nada", contó respecto del contacto con el entrenador Lucas Borges.





Las metas son claras. La idea es disfrutar y aprovechar la chance. "Voy a disfrutar y a vivir un sueño. Quiero estar lo más activo posible y tratar de cumplir con la rugbístico. Después imagino que la idea del grupo, ya que conozco a algunos de los chicos, es pelear el torneo".





rugby2.JPG





Juanse dejó una buena imagen en el Seven de la República. "Es la vidriera de todo. Gracias a ese torneo se ve que me vieron ahí. Fue mi primer Seven y la verdad entré un poco nervioso, después me fui consolidando. De todo modos me falta un montón para aprender. Soy nuevo", dijo.









Orgullo familiar y del club Albinegro. “Mi papá (Juan) se puso muy contento aunque no me lo demuestra mucho porque es cauto y no me mete presión. Después en el club también están todos muy contentos por esta citación”, contó.





rugby3.JPG