Rugby: Felicitaciones y reclamos tras el triunfo de Beaumont

La Unión Argentina de Rugby felicitó a Agustín Pichot, candidato a presidente de World Rugby, por la elección realizada pese a caer ante Bill Beaumont por un total de 28 votos contra 23. El inglés fue reelegido el sábado y tendrá un nuevo período al frente de la entidad.

“Queremos felicitar a Bill Beaumont por ser elegido nuevamente presidente de World Rugby”, comenzó el mensaje de la UAR. “¡Felicitaciones por tu elección, Agustín! El cambio ya llegó. Esta elección quedará en la historia. El rugby a nivel mundial está reclamando un nuevo rumbo y vos fuiste una pieza fundamental de este acontecimiento. ¡Gracias por tu entrega y tu capacidad de liderazgo!”, agregó el comunicado de la UAR en sus redes sociales.

También se expresó el presidente de la Unión, Marcelo Rodríguez, mostrando un claro mensaje respecto a la necesidad de tener una nueva dirigencia.

“El rugby mundial exige otro camino. El de una competencia global, más equitativa y justa, con una distribución de recursos que atienda las necesidades de los países emergentes y que permita también abrir el juego a nuevos stakeholders en nuevos territorios. Un agradecimiento muy especial a todas las regiones y países que apoyaron tu candidatura en estos comicios. Este suceso es un puntapié inicial. #GlobalGame llegó para quedarse”, indicó el dirigente.

“Ojalá que tu incansable lucha pueda producir los cambios necesarios que beneficien al desarrollo del deporte en todo el mundo durante los próximos años”, concluyó.

La presión de Nueva Zelanda

Tras la confirmación de Bill Beaumont como presidente reelecto de World Rugby, Nueva Zelanda Rugby expresó sus preocupaciones de cara al futuro: “Rugby para todos, no para pocos”. Nueva Zelanda fue uno de los países que apoyó enfáticamente a Agustín Pichot para las elecciones. Tras el triunfo de Bill Beaumont (por 28-23), la unión neocelandesa se expresó para recordarle al presidente electo las responsabilidades globales.

“Agustín realizó una fuerte campaña y dio su mejor esfuerzo con una forma basada en principios y eso es todo lo que se puede pedir, por lo que estamos orgullosos de él”, dijo el presidente de rugby de Nueva Zelanda, Brent Impey.

“Todavía hay un nivel de reforma de gobernanza que está atrasado, y sería bueno ver el coraje para tomar las decisiones necesarias para garantizar la sustentabilidad y el éxito continuos del rugby a nivel mundial, no solo para un número limitado de sindicatos y regiones”, agregó Impey.

Además, el presidente neocelandés explicó el voto a Pichot: “La razón por la que Nueva Zelanda y los demás países de Sanzaar votaron en contra de Bill es que no ha habido progreso durante un par de años, como el reparto de ingresos, la elegibilidad o las reglas del juego. No podemos continuar por el camino que vamos. Mire las finanzas de Rugby Australia, por ejemplo. Tiene que cambiar. Si estos tipos no se llevan bien y no hacen cambios, si son cuatro años más de lo mismo, nos iremos”.

Beaumont insiste con su proyecto

El presidente de la World Rugby, el inglés Bill Beaumont, reavivó el proyecto de jugar un Campeonato de Naciones entre las máximas potencias del deporte, al impulsar la primera fase de “una temporada mundial unificada”. En su primera conferencia de prensa tras la victoria electoral, el excapitán del seleccionado de Inglaterra informó que las conversaciones para tal fin “están en un estado embrionario”.

El proyecto del Campeonato de Naciones, que podría mover unos 7.000 millones de euros en 12 años, está planteado con división de zonas para permitir ascensos y descensos, pero en 2019 su discusión fue aplazada por la oposición del Seis Naciones y, especialmente, del sindicato internacional de jugadores (IRP).

Es que Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia e Italia consideran que la nueva competencia, que incluiría a las potencias del hemisferio sur, entre ellas Argentina, le quitaría prestigio e interés al Seis Naciones que juegan habitualmente. Pese a ello, Beaumont afirmó este domingo su impresión de que “las Seis Naciones quieren formar parte del Campeonato de Naciones” y que su tarea como jefe del rugby mundial es “obtener el consenso de todos los participantes” para llevarlo a cabo.