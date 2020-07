Rugby: "Estamos ante un escenario complejo"

El rugby argentino vive inmerso en una incertidumbre gracias a la pandemia por el Covid-19 que lo dejó paralizado, tanto a nivel de competencias internas como internacionales. Las dudas hicieron que muchos jugadores de Jaguares elijan emigrar al mercado europeo y además se está muy cerca de la suspensión de los torneos regionales y nacionales. La preocupante situación hace que los dirigentes de la Unión Argentina de Rugby estén trabajando para poder tener algo de actividad en este 2020, aunque parece que Los Pumas serán los únicos que tendrán ese privilegio a nivel seleccionados. Dentro de la entidad madre del deporte ovalado en nuestro país se encuentra Jaime Barba (56 años), dirigente paranaense que es vocal suplente y presidente de la comisión de legales de la UAR, como así también miembro del Board de Jaguares. El hombre surgido del Paraná Rowing Club habló con Ovación y analizó el presente del rugby argentino ante un panorama poco alentador en el corto plazo.

“Estamos en un escenario complejo, pero no descartamos a nivel UAR que por lo menos Los Pumas puedan entrenar y tener competencia. A nivel Jaguares creo que ya no habrá actividad este año porque el calendario ya pasó. Y en el ámbito local, la verdad que la realidad argentina es tan diversa que va a suceder lo que cada provincia permita ir haciendo. Desde la UAR lo vemos así, porque distintas Uniones van pidiendo autorización para poder hacer algún tipo de actividad, mientras que otras están paralizadas”, afirmó.

—¿Se piensa en la suspensión de los torneos regionales?

—Es difícil que nos quede tiempo para que se puedan hacer. Lo veo complicado porque hoy hay provincias en las que tenés que hacer 14 días de confinamiento si ingresas de otra provincia, por citar un obstáculo. No cierro ninguna puerta, pero si le doy pocas chances. Los campeonatos nacionales van por el mismo camino, porque tenemos diferentes realidades en la Argentina.

—A su criterio, ¿qué panorama le espera al rugby argentino en el corto plazo?

—Al rugby le va a pasar lo mismo que le pasa a la sociedad y a la economía en general. Si uno ve lo que está sucediendo en los países que tuvieron la pandemia antes que nosotros, hablo de los de Europa más precisamente, la recuperación post pandemia fue más rápida de lo que nosotros imaginamos. Claramente esto va a dejar una marca en el rugby argentino y nos va a modificar la manera en la que las competencias se disputan, por lo menos en el corto plazo. Con Jaguares viajamos mucho y es probable que tengamos que repensar esa forma de competencia, por lo menos hasta que el panorama internacional se aclare.

—Sin Jaguares, ¿se puede pensar en una competencia interna formada por franquicias?

—Se puede hacer algo con franquicias en la región, como en su momento se empezó a trabajar. Habíamos armado este año una Liga Americana con los equipos de la región que comenzó a tener competencia. Claro que con un nivel más bajo que el que tenía Jaguares en Súper Rugby. Pero en un corto plazo sería más fácil y rápido reactivar ese tipo de torneos que en uno donde tengamos que visitar tres continentes para jugar.

—¿Cuál es su pensamiento con respecto a la sangría que está sufriendo Jaguares?

—Un deportista, y no me limito solamente al rugby, tiene una vida útil muy corta y es entendible que los jugadores, ante una situación de parálisis de la actividad, busquen la alternativa de seguir su camino en competencias europeas. Me tocó vivir diferentes momentos con ellos porque estoy en Jaguares desde antes que se llamen así. Participé en la elección del nombre y todo. Por un lado tengo dolor porque el jugador se va, por otro lado tengo alegría del crecimiento que tiene el rugby argentino y eso lo refleja. Además, veo que cada una de esas salidas es una oportunidad para un nuevo jugador que puede vestir las camisetas de la UAR.

—¿Cómo vivió la derrota de Agustín Pichot en las eleccionepor la presidencia de la World Rugby?

—Para la Argentina fue una pena que no pueda ser presidente. Igual rescato que la elección que hizo Agustín fue tremenda. Me siento muy orgulloso de ser parte de ese equipo y de trabajar con este tipo de dirigentes. Perder de la manera que lo hizo en la primera vez que se presenta, un dirigente que tiene 40 y pico de años, no lo veo como una derrota. Lo veo como un proceso de aprendizaje de alguien que todavía tiene mucho para dar, tanto en el rugby nacional como internacional. Hay que tomar dimensión de la pelea que dio y de la habilidad de Agustín para marcar una agenda hacia adelante, más allá del resultado de la elección.

—¿Qué significa para usted estar dentro de la UAR?

—Es un orgullo tremendo poder representar al rugby de mi provincia en la UAR. Ya llevo más de siete años y soy un eterno agradecido a mi club y a mi Unión, que me permitieron estar en este lugar. Viví un tiempo de muchos cambios y de crecimiento en el rugby. Desde Jaguares y la participación en el Championship de Los Pumas, hasta el armado de la Súper Liga Americana de Rugby. Por suerte tuve la fortuna y el privilegio de formar parte de ese proceso y soy un agradecido por esa experiencia.

—¿Qué opina de la actualidad del rugby entrerriano?

—Los dirigentes de la Unión Entrerriana están haciendo un esfuerzo enorme para que el rugby crezca en la provincia y lo están logrando, con mucho trabajo en el desarrollo del interior. Mejoraron mucho la interacción y la colaboración con las demás Uniones del Litoral también. Todo ese trabajo en conjunto de un gran equipo que se armó en la UER, hace que Entre Ríos avance mucho. También los clubes van por ese camino más allá de este mazazo que nos pegó el coronavirus. Por suerte desde la UAR se asignó un presupuesto de más de 100 millones de pesos de un fondo anticíclico que constituimos en épocas de mejores condiciones económicas y que hoy estamos usando para ayudar a los clubes. Estamos evaluando la alternativa de poder colaborar con las Uniones también.

—¿Habrá Seven de la República este año?

—Eso va de la mano con los avances que haya en esta cuarentena. Nada nos gustaría más que el Seven se realice, porque es una marca de la UAR en todo sentido que se juega en nuestra provincia. No descarto su realización, pero considero que es prematuro hacer alarde de que vamos a poder hacerlo con tantas incertidumbres por delante.