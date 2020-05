Rugby: "Es muy importante mantenerse entero"

El paranaense Juan Mistura transita su segundo año como entrenador de Alma Juniors de Esperanza, entidad que milita en el segundo escalón del Torneo Regional del Litoral de rugby (TRL) El anteaño su equipo fue último y la temporada pasada su elenco terminó primero en su sector para luego jugar junto a tres equipos más por el ascenso. En la última jornada los esperancinos cayeron frente a Uni de Santa Fe y se quedaron con las ganas de subir al Top 10, pero con la tranquilidad de haber edificado un verdadero campañón. Mistura, desde casa, habló con Ovación respecto de este momento en particular que vive Argentina debido al avance del virus. “El rugby se vio afectado completamente ya que se suspendieron todos los entrenamientos, competencias y sin saber cuándo se van a reanudar ni de qué manera”

Como todos los entrenadores, Juan debió recurrir al trabajo virtual: “Los trabajos virtuales que realizamos fueron al principio análisis de video de nuestros partidos y de otros partidos para aprender a detectar los patrones de juego de distintos equipos. Y también sumamos videoconferencias con personajes destacados de nuestra disciplina para poder intercambiar ideas y experiencias. A eso sumamos las capacitaciones que hacemos con entrenadores aprovechando hacer foco en detalles que cuando se esta en torneo no se puede hacer por la seguidilla de partidos”. Por el momento el rugby, un deporte grupal y de contacto, no tiene fecha de regreso. “Respecto a la vuelta del rugby a la actividad no tenemos ninguna fecha visto que el tema de la cuarentena va de semana a semana y que sobre todo los clubes son los últimos que van a retomar su actividad normal. Pero al día de hoy no hay fecha estimativa. Si bien se arman protocolos como para presentar en los municipios y ver la posibilidad de reanudar la actividad de a poco y en grupos reducidos”, comentó el DT que ya está pensando en la temporada que viene donde intentará ir tras el ascenso luego de lo hecho el pasado torneo.

"Decirles que mantengan los lazos y se contacten con los compañeros. Mantener los lazos creados en los clubes, llamar y preocuparse por el otro. No todos enfrentan esta cuarentena de la misma manera. Por eso es importante mantenerse conectados ya sea por llamada, videollamada, mensaje, pero mantenerse en relación es importante. Y algo muy importante es mantenerse entero y con convicciones, es un momento donde la solidaridad y el altruismo son fundamentales y es lindo ver gente que tiene gestos pequeños y que generan grandes cosas”, fue el mensaje del DT para todos los deportistas de la región.