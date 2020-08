Rugby: El nuevo desafío de Gaitán en la UAR

El paranaense Martín Gaitán reemplazará a Germán Fernández como Coordinador de Capacitación de la Unión Argentina de Rugby. De este modo el entrerriano estará al mando del proceso de capacitaciones que había iniciado Fernández, organizando los contenidos de rugby para difundirlos en todo el país a través de capacitaciones, cursos y clínicas. La meta es bajar una misma línea en todo el territorio nacional. En esta función Gaitán tendrá relación directa con los entrenadores nacionales de la Unión Argentina de Rugby, directores de centros, mánagers de las academias UAR y los Oficiales Provinciales de Desarrollo.

“Esta capacitación está hace rato en la Unión. Hace dos años se incorporó Germán Fernández al grupo de capacitaciones y se le dio más orden y más contenido. El objetivo final es llegar a los clubes, meterse dentro de ellos algo que fue difícil en el último tiempo para la UAR. Empezaron por los mánagers de las academias y luego con los centros de cada región. Es llegar a quién más conoce los clubes de esa región”, sostuvo Gaitán en diálogo con Ovación desde Buenos Aires y luego agregó: “El objetivo para este año es llegar a los entrenadores de los clubes. Entonces se hizo como una pirámide. Fue progresivo. Yo entro porque Germán se fue a entrenar a Italia, a un club de allá, entonces yo lo reemplazo a él y le debo dar continuidad a ese proyecto. Este año es llegar a identificar a cada persona responsable en cada club para la bajada de línea. Mediante esa persona se llega a los clubes”.

Gaitán fue claro. Lo que se busca es mejorar la enseñanza en los entrenamientos y que el territorio nacional llegue a manejar una misma línea. “Tenemos que modificar la metodología de enseñanza, es decir cómo enseñamos el juego. Después no meteremos en los contenidos que en Google hay mucho, pero lo difícil es transformar eso en conocimiento y para eso necesitamos tener una metodología que sea eficiente. Esto se empezó a hacer un par de año y debemos seguir porque está espectacular y es muy novedoso. Intentaremos darle continuidad”.

El Negro está muy entusiasmado con esta nueva labor en la UAR. Ya lo hizo y lo seguirá haciendo, aunque más enfocado que nunca. “Yo lo hice siempre a esto porque cuando no entrenamos con los equipos, en el intermedio, lo que hacemos siempre los entrenadores es apoyar a las capacitaciones. Siempre damos vueltas por el país dando charlas y demás. Acá me meto un poco más para adentro y la idea, respecto de lo que se hizo en los últimos años, es más de difusión que de capacitación y eso está muy bueno porque en una sala podes tener entre 150 o 200 personas. Eso es difusión y seguirá estando, pero lo otro será algo más personalizado, como los cursos, con menos personas así un o sabe qué entrena y donde así ayudamos a ese tipo. Es un camino más largo, pero tiene mas eficiencia que es lo que estamos buscando. No se hace ahora, queremos empezar a hacerlo en los próximos años”. Finalmente habló del trabajo en campo y comentó: “Por ahora es esto. Pero luego que se reinicien las actividades siempre estamos vinculados. Mi intención es acercarme más a los juveniles para prepararlos mejor para cuando estén en Pumas y Jaguares. Ahora está todo parado, pero esto nos da tiempo para seguir trabajando en este proceso”.