Rubén Rueda, el nuevo coordinador de Atlético María Grande

Atlético María Grande presentó en sociedad al nuevo coordinador de las categorías formativas. Rubén Rueda, ex director técnico de Naranjitos, se suma a la institución desde la categorías Sub 15 a Sub 7, para lograr plasmar su proyecto.

"Mi función como coordinador es llevar un proyecto de sub 15 a Sub 7 donde me acompaña mí hermano Walter, el plazo del trabajo 3 años como mínimo", expresó el flamante coordinador a Ovación.

A lo que agregó: "Con mí llegada al club la idea es empezar a desarrollar buena perfomance deportiva tanto en lo físico, técnico, táctico. Además trabajar en lo psicológico de cada niño y más en la motivación de los chicos, promoviendo con la práctica deportiva.

Por otro lado Rueda hizo hincapié en los valores: "Es fundamental los valores humanos de cada chico y que el club pueda tener su propia cantera. Mi objetivo es colaborar con la formación integral de cada uno de ellos".

En cuanto a la idea de juego y del trabajo coordinado comentó: "Mi idea es implementar para todas las divisiones un estilo de juego que sirva para su futuro, conformar equipos competitivos y que se logren resultados positivos a mediano y largo plazo".