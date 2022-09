Rubén Insua fue denunciado por incitar al desorden

insua.JPG El entrenador del Ciclón Rubén Insua fue denunciado de oficio

Luego del partido, el técnico fue consultado por esas declaraciones tanto en la conferencia de prensa como en una entrevista para Paso a Paso, por TyC Sports, y se desentendió de lo dicho, aunque explicó lo ocurrido: "Un muchacho que estaba medio enojado, insultaba a los jugadores, nada más que eso. Le dije que apoyara a los jugadores, no más que eso. Hay muchos jóvenes que necesitan el apoyo".

Sin embargo, sí se refirió a los simpatizantes que lo insultaron. "Hoy el comportamiento del público fue extraordinario, como siempre. Por suerte, los hinchas de San Lorenzo son inteligentes en su mayoría, no se dejan contagiar por la energía negativa, lo que es una virtud", declaró.

El palazo de Rubén Insua contra Tinelli antes de llegar a San Lorenzo

En octubre de 2021, cuando el Ciclón se había quedado sin DT tras la salida de Paolo Montero, el Gallego brindó una entrevista radial en Fútbol 910 por radio LaRed en la que dejó entrever sus diferencias con el exdirigente del Ciclón. "Siempre que el club lo necesite voy a estar porque es mi obligación, pero el actual presidente en goce de licencia no me contrataría porque contrata entrenadores más capacitados que yo y yo no trabajaría con él", manifestó.