Rubén Insua desligó a San Lorenzo de su problema con Tinelli

"Acá, San Lorenzo no tiene nada que ver. Es un problema entre dos particulares", insistió Insúa en varios tramos de la rueda de prensa.

Durante su exposición, no lo nombró en ningún momento a Tinelli y siempre lo trató como "esta persona" o como el "expresidente" que estuvo "de licencia en forma permanente". "Con esa persona no quiere tener ninguna relación. No tengo una buena opinión de él como individuo. Creo que es de cobarde cuando dirimís un problema personal y le haces daño a un hijo", expresó Insúa.

El entrenador dejó en claro que su pelea con Tinelli fue porque cuando estaba en la dirigencia dejó libre a Robertino y Rodrigo, los hijos futbolistas de Insúa.

"No tuvo el coraje para resolverlo conmigo. Cuando hay un conflicto hay que resolverlo entre adultos", remarcó. El DT también expresó su malestar por la manera en la que se difundió ese video, ya que se trató de una filmación desde un celular y sin su consentimiento. "Cuando quiero dar mis opiniones me encargo de hacerlas públicas y elijo el lugar y el momento. Yo nunca opiné de su función en la Liga (Profesional) ni en la mesa del hambre", apuntó.

Insúa dejó una puerta abierta a un posible diálogo con Tinelli pero subrayó que "siempre" estarán "en veredas opuestas".