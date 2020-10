Rowing y la posibilidad de jugar la Liga A2 de Vóley

“El plan para la Primera División es poder mantener a los jugadores en el mejor estado físico y mental a la espera de la competencias que se puedan dar en los próximos meses. El entrenador de la Primera en varones es Roberto Ledesma y el de mujeres es Fernando Zapata”, manifestó el dirigente.

Se sabe ya que Paracao dejó su lugar en la A2 para ser parte de la Liga Argentina y que ese lugar quedó vacante. Echagüe analiza esa posibilidad aunque la ve compleja, y en Rowing pasa algo similar. En este sentido Zuiani dejó todo claro.

“Con respecto a ese rumor, por ahora es solo una posibilidad, no más que eso. La realidad marca que fuimos preinscriptos para participar de una reunión informativa por parte de FEVA y hasta ahora no hemos recibido la información final de como van a ser los formatos y costos de la misma. Así que hasta que no tengamos eso, no podemos ni avanzar ni desestimar dicha idea”, indicó.

Voley Rowing.jpg Rowing se mueve de manera recreativa UNO / Juan ignacio Pereira

A la hora de repasar el trabajo del resto de las divisiones, el dirigente Remero expresó: “Respecto al resto de las categorías hemos tomado esta vuelta con un objetivo mas social y de esparcimiento que deportivo. Esto es en base, a que por parte de las Federaciones que regulan nuestro deporte, nos han informado que no va a haber competencia alguna hasta el año próximo. Entonces le apuntamos a que nuestros jugadores puedan disfrutar de liberar todo lo que han pasado con esta pandemia jugando y jugando al vóley porque de esa forma, por medio del deporte, podamos ayudar en salud física y mental”.

Por último habló del protocolo para este regreso: “Los protocolos son como casi todos los conocidos. Declaración jurada de cada jugador informando su estado de salud, uso de barbijo hasta el ingreso a la cancha, los profes con barbijo en todo momento, uso de saborizante para los instrumentos deportivos a utilizar previo y posterior a cada práctica, duración máxima de 45 minutos por cada ejercicio y un máximo de 10 jugadores por evento”, cerró el dirigente del Paraná Rowing Club.