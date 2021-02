Rowing y Echagüe no lograron meterse en los cuartos de final

En tanto, más tarde, el AEC sucumbió sin atenuantes ante los locales de Trinitarios Vóley por 3 sets a 0, con parciales de 25-22; 26-24 y 25-20. De esta forma, los elencos de Paraná jugarán ahora los posicionamientos que van del 9° al 16° puesto en el sector principal, cotejos que deberán jugar en la jornada de este miércoles.

Ante los Millonarios, el PRC comenzó bien, ya que se impuso en el primer set por 25-23. Después, River sacó a relucir sus mejores armas para quedarse de manera cómoda con el segundo parcial (25-15), mientras que volvió a ganar el tercero aunque esta vez un poco más apretado (25-20). Sabiendo que tenía que jugarse todo, Rowing salió decidido a quemar las naves en el cuarto set, que se fue muy parejo aunque finalmente el elenco porteño terminó ganando 25-23 para clasificarse a los cuartos de final.

En el segundo turno, Echagüe no tuvo demasiadas chances ante el poderío de Trinitarios, que solamente sufrió en el segundo set que terminó ganando 26-24. De esta forma, el Negro no logró meterse ente los ocho mejores, aunque sin dudas está cumpliendo una gran actuación ya que no solamente logró meterse en los octavos de final, sino que también mantuvo la plaza en el segundo nivel del vóley nacional.

Ese mismo objetivo cumplió Rowing, por lo que ambos elencos ya tienen un balance positivo, más allá que su tarea en Villa María todavía no terminó.