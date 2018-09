Rowing logró el ascenso

El Primer Equipo del Paraná Rowing Club ratificó su gran momento y venció a Los Caranchos de Rosario por 32 a 22 este sábado de visitante. Con este resultado y tras ocho partidos ganados en la Reclasificación, el equipo conducido por Paúl Halle ascendió al máximo nivel del Torneo Regional del Litoral.









RESULTADOS





PLANTEL SUPERIOR





Reserva: Los Caranchos 7 vs. Rowing 34





Pre-reserva: Los Caranchos 15 vs. Rowing 24



JUVENILES



Los juveniles disputaron partidos este sábado por la quinta jornada del Final Six del Torneo Dos Orillas de Menores, en los que obtuvieron diversos marcadores.



M15: Rowing 75 vs. Alma Juniors 0





M16: Rowing 7 vs. Alma Juniors 12





M17: Rowing 37 vs. Cha Roga 24



M19: Universitario (SF) 35 vs. Rowing

Primera División: Los Caranchos 22 vs. Rowing 32