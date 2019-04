Rowing festejó en Sauce Viejo por el Torneo Regional

En el marco de la séptima fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, el Paraná Rowing Club logró imponerse a Santa Fe Rugby Club por 20 a 13. El cotejo se desarrolló en Sauce Viejo, ante regular marco de público y con el arbitraje del rosarino Leonidas Diez.El comienzo fue intenso y equilibrado con muchos errores de manejo, inconvenientes para constituir el scrum y fallas en un penal por bando. De a poco Santa Fe Rugby adquirió el protagonismo pero falló en la definición y se debió conformar con un penal de Kerz que abrió el marcador. Seguidamente los locales cometieron un penal y Duerto puso el 3 a 3.El conjunto local siguió intentando en atacar pero la visita se defendió bien, aunque es cierto que por momento buscó matar el juego. Una mala decisión del árbitro provocó una amarilla a Alvarez injustamente. Ese pasaje de desconcentración lo aprovechó Rowing con sus backs que lograron llegar al try y dejar el tablero 10 a 3. En el final, luego de tanto insistir, con muchas fases y el resultado no esperado, un penal de Kerz dejo el parcial 10 a 6 para la visita. Es importante resaltar que el conjunto local fue algo superior pero erró en la definicion, y tuvo problemas en el traslado y en el scrum.

En el complemento el partido se cayó, se tornó bastante aburrido, con muchas equivocaciones y pocas acciones ofensivas. A ello hay que sumarle errores de ambos en la toma de decisión y algunos penales, con el que se vio beneficiado Rowing. Un desconcertado equipo anfitrión no supo resolver algunas cuestiones y por eso no extrañó el try de los remeros para dejar el tablero 20 a 6.

Santa Fe, con mucho corazón y actitud, buscó arrimarse con el pack, dispuso de algunas pelotas, pero solamentre logró un try penal a un par de minutos del final. De más está decir que no quedaba de tiempo, el marcador quedó 20 a 13, y que Rowing se llevaba legitimamente un triunfo desde la capital santafesina.





Más información.





Además del triunfo de Rowing sobre Santa Fe Rugby, en la autopista, CRAI logró vencer a Universitario de Rosario por 22 a 15, mientras que en el Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima le ganó a CRAR de Rafaela por 56 a 14.

En la jornada de viernes, Old Resian había doblegado a Estudiantes de Paraná por 26 a 11 en Grantfield; los resultados de ayer hicieron que el CAE se clasifique, y en Fisherton, Duendes, como visitante le había ganado el clásico a Jockey de Rosario por 29 a 15.



Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI y Jockey Club (R) 27; Old Resian y Gimnasia y Esgrima (R) 26, Duendes 25; Estudiantes 19, Paraná Rowing 14 (clasificados Zona Campeonato), Universitario de Rosario 9, Santa Fe Rugby 7 y CRAR 1.



La próxima fecha tendrá estos cotejos: Estudiantes con CRAI, Paraná Rowing con Jockey, Universitario de Rosario con Santa Fe Rugby, Duendes con Gimnasia y CRAR con Old Resian.