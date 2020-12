Rosario Central recibió una réplica de la Copa CONMEBOL

https://twitter.com/CARCoficial/status/1338879609471963136 ¡La única Copa Internacional está en casa!



Con motivo del 25º aniversario de la #HazañaSinPar, la @CONMEBOL nos envió esta hermosa réplica de la competencia obtenida en 1995, tras revertir un 0-4 en el Gigante.



¡Muchas gracias! pic.twitter.com/5gltGLKTFq — Rosario Central (@CARCoficial) December 15, 2020

LA CAMPAÑA DE ROSARIO CENTRAL EN LA CONMEBOL 95

Octavos de final

Ida

25/10/1995 en Montevideo (Uruguay), Defensor Sporting 1 (Jorge Da Silva) – R. Central 3 (M. Cardetti, E. Coudet y R. Da Silva)

Vuelta

1/11/1995 en Rosario, R. Central 2 (Pablo Sánchez y Rubén Polillita Da Silva) – Defensor Sporting 0

Cuartos de final

Ida

09/11/1995 en Rosario, R. Central 2 (P. Vitamina Sánchez y H. Petaco Carbonari) – Cobreloa 0

Vuelta

22/11/1995 en Atacama (Chile), Cobreloa 1 (Carreño) – R. Central 3 (O. Palma, C. Daniele y R. DaSilva)

Semifinales

Ida

30/11/1995 en Asunción (Paraguay), Atlético Colegiales 0 – R. Central 2 (R. Gordillo y E. Coudet)

Vuelta

07/12/1995 en Rosario, R. Central 3 (H. Carbonari, M. Cardetti y E. Coudet) – Atl. Colegiales 1 (D. Gómez)

Las finales

Ida

Jugado el 12 de diciembre de 1995.

Atlético Mineiro 4: Taffarel; Alcir, Ademir, Ronaldo Guiaro y Paulo Roberto; Éder Lopes, Doriva, Cairo y Leandro Tavares; Renaldo y Ezio. DT: Procópio Cardoso.

Rosario Central 0: Roberto Oscar Bonano; Diego Ordóñez, Federico Lussenhoff, Horacio Carbonari y Patricio Graff; Eduardo Coudet, Cristian Daniele, Omar Arnaldo Palma, Rubén Gordillo, Pablo Andrés Sánchez y Rubén Fernando Da Silva. DT: Ángel Tulio Zof.

Goles: 7’ Ezio (AM), 54’ Cairo (AM), 59’ Paulo Roberto (AM) y 88’ Silva (AM)

Vuelta

Disputado el 19 de diciembre de 1995

Rosario Central 4 (4): Roberto Oscar Bonano; Diego Ordóñez, Federico Lussenhoff, Horacio Carbonari y Patricio Graff; Eduardo Coudet, Omar Arnaldo Palma y Raúl Eduardo Gordillo; Pablo Andrés Sánchez, Rubén Fernando Da Silva y Martín Cardetti. DT: Ángel Tulio Zof.

Atlético Mineiro 0 (3): Taffarel; Dinho, Ademir, Ronaldo Guiaro y Paulo Roberto; Éder Lopes, Doriva, Cairo y Leandro Tavares; Renaldo y Ezio. DT: Procópio Cardoso.

Goles: 23’ Da Silva (RC), 39’ y 88’ Carbonari (RC), 40’ Cardetti (RC).

Definición por penales: Convirtieron para Rosario Central, Palma, Pobersnik, Carbonari y Da Silva. En tanto Taffarel detuvo el disparo de Colusso.

Para Atlético Mineiro señalaron, Ronaldo Guiaro, Taffarel y Euller. Mientas que Doriva y Leandro desviaron sus remates.