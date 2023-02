Romeo Molina volvió a Sportivo Urquiza

“Agradecido al club por el llamado. Es un desafío muy importante. El año que estuve se ganó la plaza al Regional Amateur, por otros motivos no la pude dirigir y ahora se dio la chance de trabajar y armarnos para poder estar”, expresó el entrenador.

El DT, que fue presentado por la comisión directiva y su presidente Pablo Ayala, indicó: “Sportivo siempre pelea los campeonatos de la Liga Paranaense, es un club grande de Paraná y tiene la obligación de armar un buen grupo para luego apuntar el Torneo del Interior”.

Sobre cómo jugará su equipo comentó: “los sistemas y las formas tendrán que ver con los jugadores que contemos. Sí quiero que sean equipos intensos, aguerridos y que traten de jugar bien al fútbol. Porque además la historia del club lo dice”.

CUERPO TECNICO. Romeo Molina estará secundado por el profesor Diego Camarada. También regresará un viejo conocido del club: Carlos Rodríguez. El ex volante (con paso por Patronato) regresa desde la provincia de Santa Fe para acompañar como ayudante de campo y DT Sub 23. Sebastián Toobe estará en la utilería.

LAS INFERIORES DEL CLUB

En cuanto a los entrenamientos de cada una de las divisiones, desde la entidad dieron a conocer los horarios. Los más chicos desde las categorías 2011 hasta 2014 se encuentran a cargo de Sebastián García y entrenan lunes, miércoles y viernes a partir de las 18.

Por otro lado, Hugo Cabeza se hizo cargo desde las categorías 2005 hasta 2018 entrenando todos los días a partir de las 18. Y el femenino, a cargo de Diego Ribera entrena al igual que las inferiores masculina. Además invitan a sumarse a las pequeñas Sub 12, Sub 14, Sub 16 y niñas nacidas en 2019.