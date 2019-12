Román está feliz

Olimpia lidera la tabla de la Zona Entre Ríos con siete triunfos y dos derrotas en el Torneo Federal de Básquetbol. Y su nombre pisa fuerte en la provincia por su nivel de juego y por el gran momento que atraviesan sus individualidades. Una de ellas es la figura de Román Rodríguez. El Memo promedia 20,8 puntos por partido y se convirtió en el hombre que el equipo de Paraná fue a buscar la temporada pasada.

El alero dijo que se sacó esa mochila por no haber rendido como pretendía y que hoy entendió “cómo son las cosas”. Se siente seguro y señaló que la idea de su equipo “es ser el uno de Entre Ríos”.

En la previa del partido del viernes ante Capuchinos por la 10ª fecha, habló con Ovación y adelantó que están para cosas grandes.

“El arranque es muy prometedor y es lo que esperábamos. Cuando uno empieza a entrenar, hace la pretemporada y ve cómo se arma el equipo, se esperanza y tiene ganas de que comience ya. Empezar 7-2 en la Zona Entre Ríos no es poco, para nada, y podríamos estar mejor”, sostuvo el goleador, y se refirió a las lesiones que sufrieron. “Hay cosas que pasan que uno no las entiende, como el desgarro de Facu Carulla y Lisandro Ruiz Moreno en el mismo partido y eso creo que no es un factor menor”, comentó.

Al mismo tiempo el Memo remarcó que en el Pietranera encontraron “una localía fuerte”, que es lo que buscaban.

Por otra parte dijo estar “feliz” por el presente, y recordó lo difícil que se le hizo en 2018. “Estoy feliz porque el año pasado me había generado una expectativa muy grande y también alrededor de eso y por ahí fue muy complicado sobrellevarlo. Y obviamente cuando los resultados son esquivos, es más difícil. Porque enseguida surge ‘lo traje a Memo que en Regatas venía de hacer tantos y acá no’. Esa readaptación del día a día me ayudó. Porque por ahí no entrenábamos todos juntos como lo hacíamos en otro lado. Eso me costó, hice un click y lo acepté como era. Este año me lo tomé más tranquilo y dejé que fluya y es muy positivo”, confió el jugador que lleva dos temporadas en el club de Paraná.

Rodríguez marcó 34 puntos en el debut (9/11 en triples) en Gualeguay ante BH y se despachó con 27 en el último encuentro ante Tala. Salvo ante Ferro, que marcó 7, después siempre convirtió de a dos dígitos.

Ser el referente ofensivo es su característica, pero a la vez siempre resulta una gran responsabilidad. En tal sentido dijo que ser el tirador “es difícil porque los otros equipos se preparan para neutralizarlo”.

memo1.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo.

A su vez con las bajas por lesión entiende que sus tiros van a cotizar más, pero no le teme. “Con las lesiones de Facu y Lisandro habrá que tomar más decisiones, pero yo no le temo porque me están saliendo las cosas. Todo esto me costó horrores el año pasado y hay temporadas y temporadas, partidos y partidos y esta es muy buena en el plano individual y colectivo”. señaló el jugador que tiene su familia en Paraná.

Haberse sostenido en el tiempo también es una presión y para Memo “sin duda” tienen que asumir esa realidad. En tal sentido dijo que “no hay que esquivarla”.

“La Zona Entre Ríos es muy dura. Todos los equipos te quieren ganar, y más cuando vas puntero, pero no le vamos a esquivar y queremos ser el uno de Entre Ríos con todo lo difícil que es y con solo nueve partidos. Tenemos que terminar bien estos tres partidos que nos quedan y solos arriba si es posible y la segunda etapa encararla de la misma manera. La idea es ser el uno de Entre Ríos”, sostuvo.

Por otra parte dijo que lo que más le gusta de este Olimpia “es la cantidad de variantes de gol” y celebró el perímetro que se formó contra algunos pronósticos. “Cuando llegó Lisa (Ruiz Moreno) y con Nico y yo se decía que no íbamos a poder jugar y hoy cada uno sabe su rol”, sentenció.