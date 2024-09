Rogelio Frigerio recibió la Copa de Oro en Casa de Gobierno.

Mariano Werner fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio

"Sin duda hay expectativa de mucha gente, por supuesto de Paraná y de nuestra provincia, pero también de muchos amantes del Turismo Carretera de toda la Argentina que estaban esperando este momento y que nos van a acompañar seguramente este domingo", remarcó.

Por su parte, el corredor Mariano Werner dijo: "Parece mentira. En el mes de marzo me junté con el señor gobernador, lo cual agradezco porque no se ha dado normalmente estas cuestiones. Dijo quiero tener el TC en Paraná. Parecía imposible, pero rápidamente junto a la Comisión del Autódromo y muchas empresas, se llegó a este sueño. La verdad que si no era este año, no sé si iba a volver el Turismo Carretera", acotó.

"Para mí es una felicidad. Tuve la chance de no sólo de ser local, sino ganar mi primera carrera en Paraná. Pasaron prácticamente 15 años. Si vos me decís cuál sería el sueño, primero tener nuevamente el Turismo Carretera acá en Paraná, y después ganar nuevamente como local", manifestó.

En ese marco, aseguró: "Hay mucha expectativa y gente que está esperando previo al ingreso de los vehículos en el día de mañana. La verdad es que Paraná no podía no tener fecha. Es un lugar divino y ojalá que el clima, como se prevé, acompañe y que sea una gran fiesta para para todos, que se lleven esa alegría. El Turismo Carretera es familia, es sinónimo de compartir entre la misma peña gente con distintas marcas. Eso es lo lindo y el respeto que tiene el deporte", concluyó.