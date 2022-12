Rodrigo De Paul contó como se parará Argentina frente a Australia

"Australia lo vimos mucho, desde el jueves que vemos vídeos. Al haber poco tiempo entre un partido y otro tenemos que trabajar más en eso que en el campo. Será un partido similar al de Polonia. Cuando ataquemos tendremos que estar defendiendo. Será importante el trabajo desde el medio para atrás. Lo veo similar al del último día", analizó.

"Es un equipo muy rápido, con centrales altos. No tenemos que hacer faltas cerca del área y con extremos rápidos. Es su fuerte. Tenemos que estar muy atentos en esa parte del campo para no salir malparados", añadió el jugador del Atlético de Madrid, que aseguró que la albiceleste se encuentra "físicamente bien".

"Físicamente bien, es un caso atípico solo jueves y viernes para descansar. No sé por qué se dio así. Estamos bien, haciendo hincapié en la recuperación para seguir como lo estamos haciendo", dijo.

Rodrigo De Paul Qatar 2022 Selección Argentina 1.jpg

De Paul reconoció que la derrota contra Arabia tuvo un impacto positivo en Argentina porque puso en la realidad a un equipo que llevaba muchos partidos sin perder.

"Fue positivo perder, estoy de acuerdo. Nos encontramos en una situación en la que no estábamos acostumbrados y ahí se ve el carácter y qué tipo de grupo somos. Entendimos que era una situación particular y que el equipo era el mismo de siempre. No es una Copa del Mundo fácil. Alemania y Bélgica se quedaron fuera y España lo pasó mal. Fueron días duros pero viéndolo ahora creo que esa derrota fue positiva", afirmó.

Individualmente se encuentra a gusto. Va de menos a más. "Uno va en función a cómo juega el equipo. De la forma que interpreto los partidos va en relación al equipo. Funciono así. Fui de menos a más. Me encuentro bien, el cuerpo técnico me da confianza y jugar noventa minutos siempre lo prefiero. Me va bien. Los compañeros están muy bien y el grupo está respondiendo".

El aporte de los más grandes que ya jugaron mundiales es otra clave en un equipo argentino que tiene 19 debutantes en Copa del Mundo en el plantel: "Desde que llegué los veteranos con experiencia en Mundial nos han ayudado. Asumen toda responsabilidad pero a los demás también nos toca hacernos cargo. Estamos contentos de todo lo que nos dan".

De Paul compartió el centro del campo con varios jugadores: Leandro Martínez, Guido Rodríguez y Enzo Fernández. "Siempre en el día a día entrenamos juntos y cambiamos y nos conocemos. Juego muchos partidos con Leandro (Paredes), también con Guido (Rodríguez) y Enzo (Fernández) se incorporó hace poco, muy bien, intento ayudarlo. Hay mucha jerarquía en el medio e intentamos aprovecharlo", concluyó.