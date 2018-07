Rodrigo Mora eligió Entre Ríos para despuntar su vicio en la pesca

Mora no dudó en aceptar la invitación de Héctor Bradanini, uno de los mejores guías de pesca del país, que le puso a disposición sus lanchas y el equipamiento Shimano, la empresa japonesa top en pesca, para que Rodrigo demuestre sus dotes de pescador. "Tiene idea, sabe y le gusta mucho. No necesitás más que eso para disfrutar como lo hizo", contó Bradanini. "Es mi primera vez en Concordia. Bruno Urribarri, que es de acá y fue compañero en River, me invitó varias veces, por eso quería venir. Me gustó mucho, el lugar y la pesca", explicó el 7, quien llegó con su novia Agostina para disfrutar de un día en el río.





Bradanini lo llevó a los lugares donde más chances de pesca había. Por el frío del agua no hubo tanto pique, pero el uruguayo demostró su nivel al sacar varios dorados, incluido uno de 13 kilos. "Fue el más grande que saqué en mi vida. Fue increíble porque le tiré la línea y picó. Me di cuenta que era grande y cuando empezó a saltar, a luchar, fue una adrenalina muy linda, sobre todo con una caña así, tan finita pero que a la vez, por ser de carbono, se banca pescados de 25 kilos... Fue una sensación muy linda, única, adictiva te diría...", admitió el delantero.



Mora contó que, cuando era chico, fue su padrino el que despertó la pasión por la pesca, en Rivera, su ciudad natal. "Me llevaba los fines de semana y yo, al principio, era de tirar la línea y ponerme a bañar en el arroyo, espantando los pescados, ja. Pero él me decía 'vení, para pescar tenés que sentarte acá y tener paciencia'. Así fui aprendiendo a convivir con la paz del arroyo, lo que genera, y cuando comencé con el fútbol profesional, a los 17 años, lo adopté como mi hobbie. Ahora, cuando puedo, se lo devuelvo a mi padrino, trayéndolo a pescar conmigo", explicó.





Para Mora la pesca es mucho más que sacar un pescado. "A veces estás sentado durante cinco horas y pescás uno solo... Acá el tema pasa por disfrutar del ámbito, de todo lo que rodea a la disciplina. A mí me hace muy bien, lo hago con amor, como disfruto cada día con el fútbol", relató. Rodri se animó a compararlo con su profesión. "La verdad que es lo opuesto. Hoy, en el mundo del fútbol, sobre todo en River, se viva las 24 horas con presión, adrenalina, con sentimientos muy lindos si ganás y no tan lindos si perdés. Por eso venir acá es desconectarte, salir un rato de ese mundo. Sirve para recargar las pilas", comentó antes de sumarse a la pretemporada con River.





Por eso no le importó andar a las corridas por Buenos Aires durante el día y luego manejar, de noche, casi cuatro horas hasta Concordia. El delantero ama la pesca y sabe que tiene pocas oportunidades para disfrutarla. Entre las obligaciones como profesional, las vacaciones personales y la cantidad de visitas para ver a parientes y amigos en Uruguay no le queda mucho tiempo, sólo apenas algunas horas para hacerse una escapada hasta el Río Uruguay. Porque Mora sabe que sabe que las necesita. "Pescar es mi terapia. Durante el año son muchos partidos, viajes, concentraciones y presiones... Por eso, cuando puedo, uso uno o dos días para venirme al río, a encontrarme conmigo mismo, a estar en paz, escuchar el ruido del agua, el canto de los pájaros y, de paso, sentir la adrenalina de sacar un lindo pescado", cuenta Rodrigo, a la vera del Salto Grande, a 18 kilómetros de Concordia.