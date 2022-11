Rodolfo Arruabarrena: "Ojo con tocar a Messi"

Rodolfo Arruabarrena, técnico de Emiratos Árabes : "Les dije a mis jugadores: Ojo con tocarlo a Messi, porque después no puedo entrar a la Argentina"

https://twitter.com/LuliAriasL/status/1592176735512309760 Rodolfo Arruabarrena, técnico de Emiratos Árabes : “Les dije a mis jugadores: Ojo con tocarlo a Messi, porque después no puedo entrar a la Argentina”. pic.twitter.com/YStybLDSQB — Luciana (@LuliAriasL) November 14, 2022

Sobre ls expectativas que ha levantado ese amistoso, el técnico cuenta una anécdota familiar: "Mis dos hijos me están rompiendo las pelotas. Foto, camiseta. Les digo: 'Mirá que yo voy a jugar un partido, eh'. 'Que no lo toques' (a Messi)... No, no, de todo. Me llaman, están obsesionados. No les doy mucha bola, por suerte estoy lejos y es la madre la que se ocupa de ellos".

Sobre el partido en sí y las expectativas de su seleccionado, Arruabarrena, explica: "Nunca firmo nada. Para nosotros es un lindo desafío, sobre todo para los chicos, competir con estos jugadores de nombre internacional. Si bien a nadie le gusta perder, a nosotros lo que nos interesa es poder estar a la altura y ser competitivos. Veremos si lo logramos o no".

Lo que genera Messi

La presencia de Messi es la más esperda por los aficionados de los Emiratos y, por supuesto, es la ilusión de todos los jugadores por cambiar la camiseta o tener algún obsequio del 10. "Trato de no hablar mucho de Messi, puedo hacer alguna broma con los que tengo más confianza. Ellos saben que es un partido histórico para Emiratos, que los va a ver todo el mundo. Nosotros queremos mejorar lo que hicimos en este tiempo y no quedarnos en una meseta", dice.

Sobre el presente que le brindó Scaloni a la Albiceleste, el Vasco comenta: "Los números y la idea futbolística de Argentina están ahí. Eso es lo que respalda a un entrenador. Ves un equipo fresco, con alegría, los jugadores responden juegue quien juegue y eso es mérito del entrenador y su staff. Se ha hablado mucho en los primeros meses y él ha callado esas palabras con resultados. Juegue bien o mal, uno sabe a qué juega Argentina".