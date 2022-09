Rocío Bueno es la primera argentina transferida al exterior

La Academia oficializó la operación a través de sus redes oficiales de comunicación con el siguiente mensaje: "¡Gracias, Ro! Racing es tu casa para toda la vida. Para la historia. Racing concretó la primera transferencia rentada en el fútbol femenino argentino".

"@RoouBueno se va al @SassuoloUS, de la Primera de Italia, a préstamo con cargo y opción de compra", completó el anunció, acompañado por un video con el mensaje de despedida de la propia deportista desde el Cilindro de Avellaneda y con imágenes de un par de sus goles convertidos con la camiseta 'albiceleste'.

Precisamente, Rocío Bueno, de 29 años, convirtió 31 goles en 35 partidos oficiales desde que llegó a Racing en 2020; además de contar en su estadística lo que se puede valorar como un récord: En un partido marcó 5 goles en 15 minutos.

Eso lo señaló al jugar para Boca Juniors en la fecha 13 del Torneo 2015 en la goleada por 10 a 0 frente a Platense.

"Me da mucho orgullo cumplir el sueño de jugar en el exterior y poder dejarle algo a esta camiseta que tanto me dio. Gracias a todas y todos los hinchas, que con tanto cariño que me recibieron desde el primer día que pisé el predio 'Tita Mattiussi" hace dos años, me hicieron hincha de Racing", expuso la jugadora.

Su relato de despedida en el video lo concluyó así: "Me voy orgullosa por todo lo que crecimos en este tiempo y estoy convencida que Racing va a seguir creciendo. Racing es y será mi casa porque así me lo hicieron sentir".

La joven se inició en el fútbol a los seis años al jugar en un club masculino de Mechita, su pueblo natal perteneciente al partido bonaerense de Bragado. Dos años más tarde ingresó a San Lorenzo, pero pronto se alejó porque fue a probarse a Boca Juniors y de las 250 postulantes fue la única que fue seleccionada, en 2014.