Rocamora va por la recuperación

Rocamora quiere recuperarse de la derrota del clásico y recibe este miércoles al entonado Racing de Chivilcoy, que ganó los últimos tres partidos que disputó. El juego comenzará a las 21.30 horas. Los árbitros serán: Sebastián Moncloba, Guillermo Grondona y Edgardo Corradini





Posiciones: Rocamora se encuentra en el tercer puesto de la División Centro Sur, con una marca de cuatro victorias sobre seis presentaciones (récord 4-2). Por su parte, Racing llega en el quinto lugar de la zona con una efectividad del 50%, habiendo ganado en tres de sus seis partidos hasta ahora (récord 3-3).





El dato: Si bien hasta ahora solamente ha jugado dos partidos en casa, Rocamora es uno de los equipos que se mantiene imbatible en condición de local. Las dos victorias registradas en el Paccagnella fueron en el primer clásico de la temporada ante Parque Sur (68-65) y frente a Ciclista (82-67).

Rocamora y Racing ya tienen un antecedente, justamente el mismo fue dentro de esta misma 2018/19 y en el arranque de la temporada. En aquella ocasión, el pasado 27 de octubre, la victoria quedó en manos de los entrerrianos por 81-72 en Chivilcoy. Alejo Barrales fue el goleador del local con 18 tantos, mientras que Dominique Shaw fue el máximo anotador del ganador con 24 puntos.

Rachas: Rocamora viene de perder en la última fecha ante Parque Sur, en el clásico uruguayense. Previamente venía de dos victorias en fila. Por su parte, Racing comenzó la temporada con una seguidilla de tres derrotas, pero luego tomó un envión importante y ahora acumula tres victorias en las últimas tres fechas. Sus triunfos fueron ante Platense (80-72), Estudiantes (94-70) y Parque Sur (74-68).

El número: Rocamora tiene un ataque de 79.0 puntos por partido, mientras que es uno de los equipos que menos puntos recibe con 75.5 tantos de promedio (9° equipo que menos puntos en contra tiene). Por su parte, Racing ataca con 79.7 tantos de media, mientras que también recibe pocos puntos como los uruguayenses (75.7 tantos).

Arlando Cook es el máximo exponente ofensivo de Rocamora con 15.8 puntos además de ser el mejor rebotero con 7.2 tantos; mientras que Facundo Gago es el mejor asistidor del equipo con 4.3 de media. En Racing, Erbel De Pietro lidera claramente el goleo de los suyos con 20.7 puntos de promedio, Tyrone O'Garro manda en los rebotes con 7.2 de media y Alejo Barrales tiene un registro de 7.3 asistencias.

Parte médico: Ambos equipos tendrán el plantel completo a disposición.

Se dijo: "Creo que el equipo llega bien para este partido a pesar de haber perdido el último clásico. Dejamos una muestra clara en el segundo tiempo de que si jugamos de esa manera vamos a tener muchas chances de llevarnos el partido. Eso no quiere decir que nos podemos relajar, nos vamos a enfrentar contra un rival que viene en levantada; le ganó en su casa a equipos importantes y viene de hacerlo como visitante. Ese golpe anímico que traen lo vamos a tener en cuenta para no bajar los brazos ni desconcentrarnos en ningún momento. Tendremos que jugar como lo hicimos en el segundo tiempo del último partido y no desaprovechar la oportunidad porque los juegos de local son importantísimos si queremos seguir en los puestos de arriba", Manuel Olocco (Rocamora).





Fuente: LNB.