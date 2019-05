"Rocamora potencia el básquet entrerriano"

Malvina Dagostino armará las valijas en los próximos días y se mudará a Concepción del Uruguay. La pivote nacida en Viale el 3 de abril de 2001 jugará la Liga Nacional Femenina con Rocamora en un paso al que consideró como "muy importante" para su carrera deportiva. A días de definirse la lista para el Mundial de Tailandia U19, se mantiene expectante, pero aclaró que no se quiere hacer "ilusiones" antes de tiempo.

"Cuando me llamaron, primero dudé por dejar a Talleres a mitad de año, pero lo hablé con las chicas y el técnico y gracias a Dios no me hicieron ningún problema y pude tomar la decisión que para mi será una linda experiencia", confesó la jugara que vistió la camiseta del club de Paraná desde los 14 años donde fue multicampeona local y provincial y ganó el Torneo Federal Femenino 2017.

Malvina confesó que se "sorprendió" con el llamado y dijo que "no lo esperaba". "Este año decidí terminar la escuela y por eso en su momento tomé la decisión de no irme a ningún club, así que no lo esperaba", dijo la jugadora que cursa su último año de secundaria en su ciudad natal. Con respecto a los estudios dijo que la familia "la apoya" y a la vez agregó que "hay tiempo", para cerrar esa etapa.

En tal sentido ponderó la iniciativa de Rocamora porque sostiene que "potencia el básquet de Entre Ríos". "La verdad que está muy bueno lo que está haciendo Rocamora porque hace crecer el básquet provincial. Aporta mucho para que sigan creciendo más chicas en la provincia", indicó.

Por otra parte expresó que la Liga Nacional es una "buena propuesta para el básquet femenino" porque consideró que es una manera de "potenciar" el nivel de las jugadoras del país. "Está muy bueno que se apoye y que haya ese roce de diferentes edades, con jugadoras de alto nivel y de Primera que muchas de ellas están en la Selección Argentina. Además llegan las jugadoras extranjeras que sirven para potenciar el nivel argentino", analizó una de las relevistas olímpicas cuando la antorcha pasó por las ciudad de Paraná.

Al mismo tiempo sostuvo que buscará sumar "experiencia" en la Liga tratando de aprender de las mejores jugadoras. "Va estar lindo todo. Voy a tratar de aprender partido a partido, tener contacto y más juego. Estará muy competitivo", subrayó.

La jugadora que dio sus primeros pasos en Viale FC dijo que su característica es "aportar lo mejor" cualquiera sea el torneo que dispute adaptándose al rol. "Siempre trato de estar en mi mejor momento para dar mi granito de arena en la Selección, en el Club o donde sea, para cumplir con el equipo".

LA SELECCIÓN. Malvina Dagostino participó de varios procesos en la Selección Argentina. Fue campeona Sudamericana U15 en Ibarra, Ecuador en 2016. Logró la clasificación en el Premundial FIBA Américas U16 2017 en Buenos Aires. El año pasado jugó el Mundial U17 en Bielorrusia y este año quiere repetir la máxima cita a nivel Mundial. Es parte de la Preselección que la semana pasada entrenó en Buenos Aires para el Mundial U18 a disputarse del 20 al 28 de Julio y mantiene las chances intactas de ganarse un lugar en la lista definitiva. "Estamos entrenando bastante duro, preparándonos para el Mundial, aportando un nivel muy alto y sumando nuevas experiencias. Gracias a Dios estamos bien y sea lo que sea, me toque estar, o no, voy a tratar de ayudar al grupo en el proceso para llegar al mejor nivel porque somos todas Argentinas", analizó la jugadora de 1.87 metros. Ante la consulta sobre si se ve cerca del Mundial, contestó tajante: "La verdad...no me quiero hacer ilusiones". De cualquier modo opinó que estar en esta última etapa "es muy importante". "Somos un grupos muy unido y nos conocemos bastante. Estar en este equipo y apoyar para estar bien preparado, es un premio".

















Estudiantes se la juega en La Boca





Estudiantes de Concordia visitará hoy a Boca en el primer partido de la serie de octavos de final de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido se disputará desde las 21 y contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Diego Rougier y Sergio Tarifeño. El conjunto Verde terminó noveno y Boca, fue octavo en la fase regular. La serie al mejor de cinco partidos continuará el viernes y el lunes se trasladará al Gigante Verde.