Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Tras el 0-0 en Asunción, River y Libertad igualan 1 a 1 en el Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Final del PT.

Luego del 0-0 de la ida en Asunción y del categórico triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura, River y Libertad empatan 1 a 1 en el Más Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Driussi puso en ventaja a River, Robert Rojas lo igualó de cabeza.

El más intenso en los primeros minutos de partido fue el local, empujado por su gente y el "nuevo" mediocampo que implementó Marcelo Gallardo. Tras la salida del colombiano Kevin Castaño, el Millonario formó con Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández y Juanfer Quintero. Buen pie para filtrar pelotas a los delanteros: Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

La única llegada de River fue un remate desde afuera del área de Galoppo que controló sin problemas Martín Silva. Pese a tener el dominio y contar con la primera chance, Hugo Fernández estuvo cerca del primero para los paraguayos. Gran jugada colectiva que terminó con el delantero de Libertad picandosela a Franco Armani. La pelota sobrepasó al delantero, pero en el borde de la línea del arco estaba Martínez Quarta para despejar de cabeza.

River Libertad 2 River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

Antes de la apertura del marcador, Libertad también había sufrido con la precisión del colombiano Quintero. A los 18 minutos, el zurdo ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca, impactando en el techo del arco.

River Plate consiguió abrir el marcador a los 28 minutos. Sebastián Driussi apareció en el área para empujar la pelota tras un disparo de Facundo Colidio que había rebotado en el travesaño. El equipo de Gallardo ya había avisado en varias oportunidades. A los 23, Nacho Fernández tuvo un mano a mano clarísimo, pero el arquero Silva le contuvo el remate. Un minuto más tarde, Juan Fernando Quintero enganchó en el área y sacó un zurdazo que se fue cerca del palo.

Formación confirmada para River ante Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

River Libertad 1 River empata sin goles ante Libertad en un Monumental repleto de hinchas

La formación de Libertad vs. River, por la Copa Libertadores

Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Gallardo sacó a Castaño del once

Más allá de que en el primer semestre fue una de las figuras de River, el colombiano bajó futbolísticamente y el DT lo sentó en el banco de suplentes para el duelo con Libertad. ¿Su reemplazo? Giuliano Galoppo.