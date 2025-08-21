Uno Entre Rios | Ovación | River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Tras el 0-0 en Asunción, River y Libertad igualan 1 a 1 en el Monumental por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Final del PT.

21 de agosto 2025 · 21:38hs
River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental
River empata sin goles ante Libertad en un Monumental repleto de hinchas

River empata sin goles ante Libertad en un Monumental repleto de hinchas

Luego del 0-0 de la ida en Asunción y del categórico triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura, River y Libertad empatan 1 a 1 en el Más Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Driussi puso en ventaja a River, Robert Rojas lo igualó de cabeza.

En la próxima instancia espera el ganador de Palmeiras-Universitario.

Manuel Lanzini firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Manuel Lanzini fue presentado como nuevo jugador de Vélez

River es el candidato a pasar a cuartos de final, pero no debe confiarse.

River quiere hacerse fuerte en su casa y eliminar a Libertad

El más intenso en los primeros minutos de partido fue el local, empujado por su gente y el "nuevo" mediocampo que implementó Marcelo Gallardo. Tras la salida del colombiano Kevin Castaño, el Millonario formó con Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Nacho Fernández y Juanfer Quintero. Buen pie para filtrar pelotas a los delanteros: Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

La única llegada de River fue un remate desde afuera del área de Galoppo que controló sin problemas Martín Silva. Pese a tener el dominio y contar con la primera chance, Hugo Fernández estuvo cerca del primero para los paraguayos. Gran jugada colectiva que terminó con el delantero de Libertad picandosela a Franco Armani. La pelota sobrepasó al delantero, pero en el borde de la línea del arco estaba Martínez Quarta para despejar de cabeza.

River Libertad 2
River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

River y Libertad se enfrentan en el Más Monumental

Antes de la apertura del marcador, Libertad también había sufrido con la precisión del colombiano Quintero. A los 18 minutos, el zurdo ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca, impactando en el techo del arco.

River Plate consiguió abrir el marcador a los 28 minutos. Sebastián Driussi apareció en el área para empujar la pelota tras un disparo de Facundo Colidio que había rebotado en el travesaño. El equipo de Gallardo ya había avisado en varias oportunidades. A los 23, Nacho Fernández tuvo un mano a mano clarísimo, pero el arquero Silva le contuvo el remate. Un minuto más tarde, Juan Fernando Quintero enganchó en el área y sacó un zurdazo que se fue cerca del palo.

Formación confirmada para River ante Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

River Libertad 1
River empata sin goles ante Libertad en un Monumental repleto de hinchas

River empata sin goles ante Libertad en un Monumental repleto de hinchas

La formación de Libertad vs. River, por la Copa Libertadores

Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

Gallardo sacó a Castaño del once

Más allá de que en el primer semestre fue una de las figuras de River, el colombiano bajó futbolísticamente y el DT lo sentó en el banco de suplentes para el duelo con Libertad. ¿Su reemplazo? Giuliano Galoppo.

River Libertad Asunción Monumental
Noticias relacionadas
Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Tranquilidad en River: Quintero llega sin problemas a la revancha con Libertad

Manuel Lanzini no era tenido en cuenta por Gallardo.

Vélez arregló con River y se lleva a Manu Lanzini

River festejó de local ante Godoy Cruz.

River Plate le ganó a Godoy Cruz por el Torneo Clausura y alcanzó la cima de la tabla anual

Con la mente puesta en la Copa Libertadores, River intentará continuar como líder de la Zona B.

Un River alternativo recibirá a Godoy Cruz

Ver comentarios

Lo último

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Ultimo Momento
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Senado: vuelven a subir los sueldos cobrarán $10,2 millones en bruto

Policiales
Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Un hombre murió tras ser atropellado por un camión en el Acceso Norte de Paraná

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Detuvieron a un hombre por amenazas calificadas y lesiones y secuestraron drogas

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Condenaron a un hombre por transportar casi dos kilos de marihuana a Chajarí

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un hombre fue detenido tras robarle a un conductor de moto UBER

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Un suboficial retirado de la Policía se quitó la vida en Rosario del Tala

Ovación
Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Robert Rojas determinó la Ley del Ex y Libertad se lo empató a River

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Con un gol entrerriano, Liga de Quito derrotó a Botafogo y logró el pase a los cuartos

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Godoy Cruz se despidió de la Copa Sudamericana tras caer con Atlético Mineiro en Mendoza

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Destrozos, sangre y locura: así quedó el estadio de Independiente tras la barbarie

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

Racing: cuatro fechas de suspensión para Gustavo Costas por su exabrupto ante Tigre

La provincia
Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Bahl, Michel y Marclay recorrieron Ibicuy

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Enersa explicó el motivo del corte de luz que afectó a gran parte de Paraná

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

Concordia: el oficialismo bloqueó el debate sobre Salto Grande y Enersa

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

UCR Activa pide la expulsión de Atilio Benedetti y Marcela Antola

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Entre Ríos superó los valores históricos de precipitaciones en agosto

Dejanos tu comentario