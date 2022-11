Robert Lewandowski: "No tengo nada contra Messi"

El tenso momento de Lewandowski con un periodista argentino por una pregunta sobre Messi

https://twitter.com/beinsports_FR/status/1593695055948062722 Robert Lewandowski rembarre un journaliste à propos de Messi et du #BallondOr ! pic.twitter.com/lLJnOmiESr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 18, 2022

El futbolista del Barcelona se refirió al exjugador de la institución como una “leyenda” del Blaugrana y descartó que no haya un saludo entre ambos el 30 de noviembre próximo cuando Polonia se enfrente a la Argentina: “¿Por qué no iba a saludarlo? Entre Messi y yo todo está bien. No tengo nada en contra de él, nunca lo he tenido”.

Cabe recordar que Leo ganó el Balón de Oro 2021 y en la premiación declaró que su contrincante debía ser galardonado con el premio de 2020, el cual no se había entregado por la pandemia de Covid-19. “Pidió uno para mí, pero no me votó para el The Best”, lanzó Lewandowski en charla con la revista polaca Pilka Nozna en referencia al galardón que votan sus colegas. Sin embargo, él negó estas apreciaciones en la conferencia de prensa. Tiempo atrás, había vuelto a tocar el tema en TyC Sports: “Sinceramente, no le di mucha importancia a lo que dijo”.

Lionel Messi ganó siete premios Balón de Oro en toda su carrera

Ya de vuelta al plano futbolístico, ubicó a la Albiceleste entre los equipos que corren con mayor ventaja para decir presente en la final del 18 de diciembre en el estadio Lusail: “Los equipos más fuertes son Brasil, Argentina, España y Francia. Esos son los favoritos”.

En la rueda de prensa realizada en el centro de entrenamiento Al Kharaitiyat, resaltó la importancia del primer encuentro que se disputará el 22 de noviembre ante México en lo que será un cruce directo entre dos selecciones que aspiran a clasificar dentro de las 16 mejores. Debido a esto, esquivó manifestarse sobre el partido que cerrará el Grupo C: “Es complicado hablar del partido contra Argentina con dos encuentros antes. Los dos primeros partidos pueden ser claves para ese duelo. Nos enfocamos en México”.

El máximo goleador histórico de esta selección europea con 76 goles destacó que el equipo dirigido por Gerardo Martino “tiene calidad, dinamismo y destreza individual”, aunque se mostró optimista de lograr un triunfo: “Esperamos comenzar con nota alta. México tratará de complicarnos el partido. Es un encuentro muy importante para nosotros. Somos conscientes del potencial que tienen nuestros rivales. No somos favoritos, pero estoy seguro de que estaremos lo suficientemente preparados para detener los ataques de nuestros rivales”.

“Es importante sumar puntos en el primer partido, el equipo inmediatamente se siente más confiado, se siente mejor aclimatado al torneo”, agregó.

En otro tramo de la conferencia, el futbolista que lleva 17 goles en 19 partidos en la temporada es consciente de que sus rivales tendrán su atención puesta en marcarlo y quiere aprovechar eso: “Podemos usarlo para que mis compañeros ocupen los espacios libres. Estamos listos. Puede ser una ventaja”.

Por último, el jugador de 34 años no descartó que esta sea su última Copa del Mundo. “No sé si será mi último Mundial. Pero me preparo como si lo fuera. Me siento bien físicamente, pero no solo influyen los factores deportivos”, expresó el capitán de Polonia, quien llegaría con 37 años a la cita de 2026.