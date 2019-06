Robaron tres garrafas y tres motoguadañas de Sportivo Urquiza

El lunes comenzó de la peor manera para las autoridades del club Sportivo Urquiza. Parte de la Comisión Directiva y colaboradores se acercaron al club y se encontraron con que habían ingresado nuevamente a las instalaciones.

Los dueño de lo ajeno aprovecharon la madrugada y las condiciones climáticas para forzar la puerta de la secretaria e ingresar al lugar para sustraer todo lo que allí se encontraba. Además rompieron las rejas de la ventana de la cantina y se llevaron cosas de valor que se utilizaban para el funcionamiento de la misma.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta por la vicepresidenta del Club, María Galván que constató que personas desconocidas rompieron la reja de la puerta ubicada en la secretaría, la cual está en el interior del club y que no se ve desde la calle. Habrían sustraído 3 garrafas de 10 kg, 3 motoguadañas y las llaves del club que estaban en un tablero, fueron las palabras de la dirigente deportiva.

La máxima autoridad del club, Pablo Ayala, se expresó a través de las redes sociales luego de recibir la noticia por parte de sus compañeros. "Robaron en el club " nuevamente", problema que vivió nuestro club toda su vida y todas las comisiones directivas. Se llevaron cosas importantes para el funcionamiento diario de la institución. Se pueden plantear miles de situaciones y aceptar miles de propuestas para que esto no pase más y escuchamos a todos, el problema no pasa por esa situación si no por el repudio a estas posibles personas que de códigos y moral no les queda nada".

Además el presidente de la V Azulada agregó: "Para nada esto va impedir seguir porqué mañana la vida del club sigue y con razón los chicos quieren tener práctica y todo vuelve a comenzar. Hace horas atrás justo hablábamos con María Galván y Sergio Martínez de poner un aula de estudios y de apoyo escolar en nuestro club, y así va hacer, lo vamos a realizar por qué no te podes rendirte antes estos obstáculos diarios y las ganas de que siempre esto mejore son mucho más fuertes".

Por otro lado, autoridades policiales trabajan para dar con las personas que ingresaron a lugar y poder localizar los elementos que fueron robados en las instalaciones del club Sportivo Urquiza.