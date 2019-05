River y su presidente en contra de la quita de los Promedios

Una vez consumada la reunión de este martes del Comité Ejecutivo de la Superliga, Rodolfo D'Onofrio dialogó con la prensa e hizo mención al creciente rumor acerca de la eliminación de los promedios para definir los descensos y apoyó a las defensas de San Lorenzo y Huracán ante sus respectivas sanciones, aunque resaltó la importancia de respetar el actual marco institucional y fortalecer la imagen del fútbol argentino en el exterior.





El presidente de River opinó sobre la quita de los promedios: "Si no tienen que haber promedios, hagámoslo, pero que sea de aquí a dos años. No es justo que de golpe les cambiemos las reglas de juego a los clubes. Si tenemos que cambiar de reglamento, lo modificaremos. Pero para adelante, para atrás no".





En referencia a las sanciones aplicadas por parte del Comité de Disciplina de la Superliga al Ciclón y el Globo (ambos apelaron y aguardan por el fallo del Tribunal de Apelaciones), D'Onofrio explicó: "Los reglamentos hay que cumplirlos. Si ahora hay una sanción, los clubes que han sido sancionados tienen los los argumentos como para defenderse". Y agregó: "Por ejemplo, la teoría de la previsión. Cuando alguien asume un compromiso con el dólar a 17 y ahora está a 47... O cuando uno piensa en una inflación del 30% y pasa al 60. San Lorenzo y Huracán tendrán los argumentos para defenderse, pero no cambiando el reglamento".





En la misma sintonía, el mandatario del Millonario contó: "River no es miembro del Comité Ejecutivo. Vine a plantear que la Superliga tenga respaldo y fuerza. Que la Superliga mejore su imagen. Tenemos que prestigiarla. Si no lo hacemos, no vamos a tener la capacidad económica. AFA debe respetar la autonomía de la Superliga, no podemos vivir de los imprevistos".





D'Onofrio cerró pidiendo respeto por la figura de la Superliga "y que las cosas que se aprueben tenga que ver con los reglamentos existentes". Además, remarcó: "Son años de una costumbre determinada. En el fútbol tuvimos muchos años de un mismo modelo, ahora estamos adaptándonos. Es una de las cosas más lindas que tenemos para vender al exterior".