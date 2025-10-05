River y Rosario Central empatan en un duelo clave por la cima de la Tabla Anual

Comenzó arriba River tras un gol de Miguel Borja, que volvió a convertir tras 15 partidos consecutivos sin hacerlo. Lo igualó Franco Ibarra para el Canalla.

El partido arrancó con intensidad en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central y River Plate se midieron por la fecha 11 del Torneo Clausura. Desde el pitazo inicial de Yael Falcón Pérez, el conjunto local intentó presionar alto, con Di María y Campaz activos por los costados, mientras River buscó imponer su juego asociado a partir de la conducción de Juanfer Quintero.

La primera emoción llegó a los 10 minutos, cuando Quintero frotó la lámpara: el colombiano metió un pase filtrado perfecto para Miguel Borja, que definió con clase ante la salida de Jorge Broun. Fue el 1-0 para River en su primera llegada clara, un golpe rápido que descolocó a los rosarinos.

El Canalla respondió con un tiro libre ejecutado por Di María que rebotó en la barrera y terminó en córner. El ida y vuelta fue constante, con mucha fricción en la mitad de la cancha: Lautaro Rivero y Emanuel Coronel vieron la amarilla antes del cuarto de hora por infracciones fuertes.

River y Central empatan en Arroyito

A los 21 minutos llegó el empate. En una jugada desprolija dentro del área, la defensa de River no pudo despejar y Franco Ibarra, de frente al arco, metió un derechazo inatajable para Armani. El Gigante explotó con el 1-1 y el partido entró en su mejor momento.

El ritmo no bajó. River intentó reaccionar con más posesión, pero Central ganó presencia física y cortó los circuitos de juego. Hubo una pausa a los 23 minutos por un golpe en la cabeza de Coronel, y poco después, Montiel fue amonestado por una falta sobre Campaz.

A los 27, Borja volvió a marcar tras un rebote en el área, pero el juez anuló la acción por posición adelantada. En media hora, el duelo ya ofrecía goles, polémicas y la sensación de que ninguno quería conformarse con el empate.