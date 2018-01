River se quedó con el primer Superclásico, ¿Boca se queda sin Pavón?

River Plate, en la noche de domingo, venció por 1 a 0 a Boca Juniors en el primer superclásico del año que, en forma amistosa, se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El único gol del partido lo convirtió el colombiano Rafael Santos Borré a los 41' de la primera parte.





Sin embargo, parece ser que la mayor preocupación de Guillermo Barros Schelotto, DT del Xeneize, no pasa sólo por el flojo funcionamiento de su equipo en el verano, si no también por la posible salida de Cristian Pavón en este mercado de pases.





El delantero puso en duda su continuidad en el club de la Ribera al asegurar que, luego del clásico, se pondrá a analizar su futuro inmediato en el Xeneize ante la convocatoria del Arsenal inglés, que pretende llevárselo inmediatamente. "Después de este partido me sentaré a hablar con mi representante, Fernando Hidalgo, y con mi familia, y veré qué es lo que pasa", anunció Pavón antes del superclásico con River.





pavon.jpg Foto: Internet





"Uno siempre da el máximo para que otros equipos te quieran. Ojalá se arregle. Yo en un momento dije que me iba a quedar pero bueno, todavía no sé nada. Prefiero jugar este partido y no estar enfocado en lo que pasa afuera", apuntó.





El joven atacante que este 21 de enero cumplió 22 años remarcó que el futuro inmediato "no está decidido", atento al interés del Arsenal de Inglaterra, que estaría dispuesto a pagar los 37 millones de dólares de la cláusula de rescisión para llevárselo ahora mismo debido a la salida de Alexis Sánchez.









MAL VERANO. Los amistosos de verano no ayudaron a Rossi. El arquero de Boca venía de un miércoles de flojas respuestas ante Aldosivi, y este domingo en el superclásico volvió a equivocarse. En la semana los Mellizos Barros Schelotto charlaron con él porque consideraban que había tenido responsabilidad en al menos uno de los dos goles con los que Aldosivi les empató el partido. Pero lejos de tranquilizarlo, esa conversación pareció meterle más presión.





De hecho, en el estadio Minella cometió un grosero error al no taparle el primer palo a Borré en el 1-0 de River.





Embed Final del 1T >>> Con este gol de Santos Borré, River le gana a Boca 1 a 0. https://t.co/Abgi8M3S7x pic.twitter.com/8BHUtGjegs — Ovación (@ovacion) 22 de enero de 2018





El arranque del Superclásico fue intenso. El Millonario intentaba de contra y Boca, con centros y remates de media distancia.





Con el gol de Borré sobre el final del primer tiempo, River salió más tranquilo a jugar el segundo tiempo y dominó el arranque del complemento, tuvo situaciones para llevar a dos la diferencia.





Además, a cinco minutos para el final, el Xeneize sufrió la expulsión por doble amarilla de Julio Buffarini y ya no pudo torcer la historia.









El Superclásico del domingo fue un anticipo del que muchos esperan, el que jugarán el próximo 14 de marzo en Córdoba por la Supercopa Argentina, que tendrá la particularidad de poner en juego un título oficial y cuyo resultado será el primer gran impacto del año para ambos.





Boca, lejos de su mejor versión y con un Carlos Tevez apagado, no ha podido ganar ningún partido del verano, dejó varias dudas y el próximo fin de semana comienza la Superliga donde deberá defender la punta del torneo.









FORMACIONES

BOCA: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Más; Julio Buffarini, Julián Chicco, Nahitán Nández; Cristian Espinoza, Carlos Tevez, Cristian Pavón. DT: Guillermos Barros Schelotto.

*Julio Buffarini expulsado por doble amarilla a los 85'.

Cambios: 62' Ramón Ábila ingresó por Julián Chicco, 68' Gonzalo Maroni por Cristian Espinoza.





RIVER: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco.

*Rafael Santos Borré convirtió el único gol del partido a los 41'.

Cambios: 53' Ariel Rojas reemplazó a Enzo Pérez, 69' Carlos Auzqui por Ignacio Scocco, 75' Nicolás De La Cruz por Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo