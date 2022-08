River recupera a Barco y Solari para el clásico.

Barco fue marginado de la convocatoria ante Sarmiento por una sobrecarga muscular en el isquiotibial, con lo cual, al no tratarse de una lesión, todo parece indicar que en estos días ya podrá entrenarse a la par de su compañeros pensando en volver ante el Rojo.

Por su parte, Solari tampoco estuvo ni en el banco en el Monumental por un cuadro gripal de último momento y lo más probable es que ya pueda decir presente nuevamente contra Independiente, partido en el que River necesita volver a sumar de tres para no quedar más relegado en la pelea por la Liga Profesional.

"No pudimos funcionar como un todo. No le echo la culpa a la defensa ni a los delanteros. No encontramos esa regularidad, estamos en la búsqueda. Me molesta más eso que lo que hace el rival. En esa desconcentración, nos marcaron dos goles", dijo el DT e ídolo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. "Tenemos que buscar la mejor forma física de los que llegaron: Borja hoy jugó 90 minutos, con Solari no pude contar, también Aliendro que se tiene que adaptar... Eso es importante", agregó.