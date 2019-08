River recibe a Cerro Porteño por los cuartos de final

River Plate, campeón vigente, recibirá este jueves a Cerro Porteño, de Paraguay, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se desarrollará a partir de las 19.15 en el estadio Monumental de Núñez, tendrá arbitraje del peruano Víctor Carrillo (con la asistencia del brasileño Raphael Claus en el VAR) y será televisado por Fox Sports.

Para este compromiso ante el conjunto guaraní, el DT Marcelo Gallardo recuperó al defensor Javier Pinola y sumó al chileno Paulo Díaz, único refuerzo que llegó en el receso. Ambos tendrán un lugar en el banco de suplentes.

Por su parte, Cerro Porteño, dirigido por el santafesino Miguel Angel Russo, tendrá entre los titulares al ex Boca Juniors y Rosario Central Federico Carrizo, el ex Vélez Joaquín Larrivey, el ex Independiente Fernando Amorebieta y el arquero Juan Pablo Carrizo, surgido de las inferiores de River y parte del equipo que descendió en 2011.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz o Matías Suárez; Lucas Pratto o Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Cerro Porteño: Juan Pablo Carrizo; Salustiano Candia, Juan Patiño, Fernando Amorebieta y Santiago Arzamendia; Oscar Ruiz, Juan Aguilar, Mathías Villasanti y Federico Carrizo; Nelson Haedo Valdez y Joaquín Larrivey. DT: Miguel Angel Russo.

Árbitro: Víctor Carrillon de Perú.

Estadio: Monumental.

Hora de inicio 19.15.

Televisa: Fox Sports.