River Plate pierde con Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura

RIver Plate, con varias bajas obligadas, se mide con el Verde de local. Están 1 a 0 en el primer tiempo.

Con una sorpresa en el once titular, River Plate recibe a Sarmiento de Junín con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Clausura El equipo de Gallardo viene de caer ante Central en Rosario y esta tarde se reencontrará con su público en el Monumental.

40 minutos: River busca la igualdad en el cierre del primer tiempo

Con la impaciencia que baja desde las gradas, el Millonario presiona a Sarmiento contra su propio arco en los últimos compases de la etapa.

34 minutos: Gol confirmado

Después de unos minutos de revisión, tanto por una posible mano como por un supuesto fuera de juego, Sebastián Zunino ratificó la conversión de Morales.

29 minutos: ¡GOL DE SARMIENTO!

Luego de un remate de larga distancia de Alex Vigo, Franco Armani tuvo una floja respuesta y le regaló la pelota a Iván Morales, quien convirtió de media vuelta.

26 minutos: pasó la lluvia y reinan las imprecisiones en el Monumental

El Millonario no logra tejer buenas jugadas asociativas y no logra dañar al cuadro de Facundo Sava, que tampoco puede sacar réplicas con peligro sobre el arco de Franco Armani. Con el correr del reloj, comenzaron a predominar las interrupciones

17 minutos: nueva llegada de River

Tras una buena jugada asociativa, Nacho Fernández remató desde la frontal del área y Lucas Acosta despejó con los puños. En la reanudación, Thiago Acosta fue el que probó de media distancia y obligó a la intervención del arquero.

13 minutos: ¡Avisó River!

De pelota parada, Nacho Fernández tiró un centro punzante que Giualiano Galoppo no pudo conectar con precisión tras una salida errónea de Lucas Acosta.

10 minutos: River impone condiciones, pero no logra lastimar

Al mismo tiempo que se largó una intensa lluvia, el elenco de Marcelo Gallardo controla posesión de la pelota y pisa el área de Sarmiento constantemente. El Verde apuesta por golpear de contraataque.

5 minutos: River busca golpear desde el principio

Ante una defensa de Sarmiento que está brindando espacios, el Millonario muestra agilidad en la zona ofensiva con sus atacantes. Tanto el local como el visitante tuvieron un córner a favor.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

River Plate y Sarmiento de Junín se enfrentan en el Estadio Monumental por la 12ª jornada del Torneo Clausura. Sebastián Zunino es el árbitro principal. Se realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo antes del saque inicial. El público aplaudió para mostrar su respeto.

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(1) Franco Armani

(16) Fabricio Bustos

(28) Lucas Martínez Quarta

(17) Paulo Díaz

(20) Milton Casco

(34) Giuliano Galoppo

(26) Ignacio Fernández

(39) Santiago Lencina

(37) Thiago Acosta

(11) Facundo Colidio

(7) Maximiliano Salas

Suplentes

(14) Sebastián Boselli

(33) Agustín De la Cuesta

(8) Maximiliano Meza

(40) Lucas Obregón

(15) Sebastián Driussi

(27) Juan Bautista Dadín

(9) Miguel Borja

Entrenador: Marcelo Gallardo

19:00

Formación de Sarmiento confirmada

Titulares

(42) Lucas Acosta

(21) Alex Vigo

(44) Renzo Orihuela

(2) Juan Manuel Insaurralde

(39) Joel Godoy

(19) Julián Contrera

(25) Carlos Villalba

(5) Manuel García

(26) Yair Arismendi

(18) Iván Morales

(12) Lucas Pratto

Suplentes

(32) José Devecchi

(33) Gabriel Díaz

(34) Agustín Seyral

(36) Santiago Morales

(23) Elián Giménez

(29) Jonatan Gómez

(11) Santiago Rodríguez

(15) Leandro Suhr

(10) Federico Paradela

(20) Franco Frías

(9) Joaquín Ardaiz

Entrenador: Facundo Sava