River Plate empata de local San Martín de San Juan

River Plate recibe al equipo sanjuanino con el objetivo de recuperar la cima de su zona en el Torneo Clausura. Están 0 a 0.

31 de agosto 2025 · 19:16hs
River juega de local ante su gente.

Prensa River.

River juega de local ante su gente.

River juega este domingo con San Martín de San Juan en el marco de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido está 0 a 0 en el primer tiempo.

Formaciones de River y San Martín de Tucumán

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

River  juega de local ante los de San Juan.

River recibe a San Martín de San Juan

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años.

Franco Armani lidera el ranking histórico de penales atajados en los últimos 35 años

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

River Plate San Martín de San Juan Milton Casco
