River juega este domingo con San Martín de San Juan en el marco de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido está 0 a 0 en el primer tiempo.
River Plate empata de local San Martín de San Juan
River Plate recibe al equipo sanjuanino con el objetivo de recuperar la cima de su zona en el Torneo Clausura. Están 0 a 0.
31 de agosto 2025 · 19:16hs
Formaciones de River y San Martín de Tucumán
River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Juan Portillo, Kevin Castaño; Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Sebastián Jaurena; Santiago Salle, Sebastián González, Horacio Tijanovich; e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.