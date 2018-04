River lo dio vuelta en Florencio Varela

River Plate incentivado por el triunfo ante Boca en la Supercopa Argentina y dos triunfos consecutivos en la Superliga , visitará a Defensa y Justicia con la necesidad de sumar puntos para aproximarse a la zona de clasificación para la Copa Libertadores de 2019, en uno de los cinco encuentro a celebrarse mañana por la fecha 21 del certamen de primera división.

El partido se jugará en el estadio Norberto Tomaghello, ubicado en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, desde las 11, televisado por TNT Sport y con el arbitraje de Néstor Pitana, que durante la semana fue ratificado como el referí que representará a Argentina en Rusia 2018.

Hoy comenzará una dura semana para el River de Marcelo Gallardo porque al cotejo ante Defensa se le sumará el que protagonizará el próximo jueves como local ante Independiente Santa Fe de Colombia, por el Grupo 4 de la Copa Libertadores, y el domingo próximo visitará a Racing, en Avellaneda, un adversario directo en la lucha por llegar a la próxima Libertadores.

Pero este River llega a Varela por la moral por las nubes, el mismo Gallardo aseguró que ante Boca "se ganó el partido más importante del semestre" y con ello, indudablemente, intenta tapar una campaña muy mala en la superliga y apuntar todos sus cañones a la Copa, la actual, que comenzó con un empate 2-2 de visita a Flamengo de Brasil, y en la búsqueda de clasificar a la de 2019.

Hoy River está a 10 unidades de Racing, San Lorenzo e Independiente y el objetivo es intentar acortar ese distancia.

Ya comenzó a hacerlo con dos triunfos consecutivos ante Patronato y Belgrano, pero no será sencilla la empresa de ingresar a la zona de los cinco primeros.

No obstante, en caso de no concretar esa clasificación y más allá de sumarse a la Sudamericana 2019 (está a cinco puntos), River podría sumarse a la Libertadores 2019 si gana la copa Argentina como sucedió en la pasadas dos ediciones del federal certamen.

Hoy Gallardo jugará en el estadio de Defensa con la formación ideal la misma que venció a Boca por 2 a 0 y ganó la Supercopa el pasado 14 del actual en Mendoza, Defensa y Justicia tiene 29 unidades (tres más que River) y sus ambiciones son menores que las del Millonario y el plan es avanzar a la Copa Sudamericana, pero al equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda desde la sexta fecha, tras la renuncia de Nelson Vivas, lo que más lo complica es el increíble fixture que le depara la superliga.

El Halcón de Varela no sólo debe jugar mañana ante River sino que en las tres siguientes fechas visitará a Boca en La Bombonera, será local ante Racing y será visitante de Independiente en la siguiente, un fixture que no perdonará flaquezas.

En sus últimas dos presentaciones Defensa apenas pudo rescatar un punto ante los cordobeses, al empatar en el Tomaghello con Belgrano y caer ante Talleres, resultados que lo alejaron un poco de la clasificación a la Sudamericana.

Las malas noticias para Vojvoda surgieron en Talleres ya que sufrió las expulsiones de los dos zagueros, Mariano Barboza y Lisandro Martínez en los dos últimos minutos de juego, complicándole mucho la formación del equipo para mañana.

En el historial en primera jugaron en tres ocasiones con un triunfo para cada un y un empate, sumándose a eso antecedentes dos empates en la B Nacional.

River y Defensa se verán las caras hoy a partir de las 11 en Florencio Varela. Ambos equipos deberán madrugar para el choque correspondiente a la fecha 21 de la Superliga.

A la hora de repasar el equipo de River, hay un hombre que participó en el último partido del Millo de mañana, hace más de diez años. Leo Ponzio, referente de la Banda, jugó en 2007 en el 1-4 frente a Tigre en Victoria, jugado el 23 de septiembre por la mañana.

"No es habitual, pero tomaremos los recaudos necesarios. Debemos acostarse temprano y levantarnos temprano como para un día de entrenamiento", fue lo que dijo Gallardo respecto a este horario poco usual.





El Gordo también recibió sus regalos





El atacante argentino Sebastián Driussi, ex Millonario y actualmente en el Zenit de Rusia, ligó la nueva camiseta alternativa de River Plate, un diploma y carnet de socio. Días atrás, los ex Millos de la Selección Argentina también habían recibido regalitos del club. Ellos fueron el defensor Gabriel Mercado y el Mellizo Funes Mori más el volante creativo Manuel Lanzini. El encargado de entregar los obsequios fue el ex jugador Fernando Cavenachi.