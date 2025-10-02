River le gana a Racing con la Ley del Ex

En el Gigante de Arroyito River y Racing se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina. Están 1 a 0 por el gol de Salas.

Maxi Salas no lo gritó al gol de River por su pasado en Racing.

River Plate se impone 1-0 a Racing con el único tanto de Maximiliano Salas a los cuatro minutos de juego y, a falta del complemento, avanzaría a las semifinales de la Copa Argentina 2025 , instancia en la que espera Independiente Rivadavia de Mendoza.

El compromiso disputado en el Gigante de Arroyito registró un trámite de ida y vuelta con ocasiones para los dos equipos, pero los arqueros Franco Armani y Facundo Cambeses evitaron un vendaval de goles en Rosario.

Minuto a minuto

¡ADICIONARON 14 MINUTOS!

90 MINUTOS: ¡MARAVILLA MARTÍNEZ, EXPULSADO!

El punta de Racing se fue expulsado por doble amonestación.

85 minutos: más modificaciones en River y Racing

En el Millonario entró Miguel Borja por Facundo Colidio. En la Academia, Marcos

78 minutos: modificaciones en ambos equipos

Matías Galarza Fonda ingresó por Giuliano Galoppo en River Plate, mientras que Gustavo Costas sacó a Tomás Conechny para meter a Duvan Vergara.

76 minutos: Nacho Fernández rompió la monotonía de un flojo segundo tiempo

El volante central sacudió un remate frontal despejado por Cambeses al córner.

El partido se reanuda tras 10 minutos de parate

61 minutos: doble cambio en Racing e interrupción

Adrián Fernández y Gastón Martirena reemplazaron a Agustín Almendra y Facundo Mura. Estos ingresos sucedieron después de que el partido se frenó por el exceso de humo sobre el campo de juego debido al uso de bengalas.

56 minutos: Solari se suma a los amonestados

El volante ofensivo de Racing derribó a Facundo Colidio cerca del anillo central y fue castigado con la cartulina.

49 minutos: Gonzalo Montiel, amonestado

El lateral vio la tarjeta por una falta inexistente en mitad de cancha.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en River Plate: Ignacio Fernández por Juanfer Quintero.

¡ADICIONARON TRES MINUTOS!

Adrián Maravilla Martínez recibió la tarjeta amarilla por un codazo a Juan Portillo.

35 minutos: nueva tapada de Armani

El guardameta contuvo un testazo de Zuculini.

33 minutos: Salas, otra vez Salas

El 7 de River Plate recibió un pase de Colidio, corrió en velocidad contra el área y definió con un zurdazo cruzado que salió cerca del arco de Cambeses.

31 minutos: Salas encendió las alarmas

El hombre de River Plate pisó mal en medio de una búsqueda por la pelota y se quedó tendido en el césped por varios segundos. Instantes después, se levantó y siguió jugando.

28 minutos: segundo intento de Colidio

El extremo volvió a recaer en el mismo recurso de hace 60 segundos a través de una pegada que se fue al lado de un palo.

27 minutos: Colidio respondió para River Plate

El ex Boca y Tigre buscó sorprender con un tiro cruzado a distancia que se fue a centímetros del parante superior de Cambeses.

25 MINUTOS: LA VOLVIÓ A TENER MARAVILLA

Adrián Martínez picó habilitado, le ganó en velocidad a Lucas Martínez Quarta y enfiló contra Armani. Su primer intento rebotó en Martínez Quarta que se repuso al pique inicial y, en el rebote, el punta le erró al arco con un zurdazo por encima del travesaño.

22 MINUTOS: ¡ARMANI EVITÓ EL GOL DE MARAVILLA MARTÍNEZ!

El arquero se hizo gigante para achicar a tiempo y despejar el disparo del atacante con su brazo izquierdo.

16 minutos: chilena fallida de Castaño

El colombiano probó una pirueta en el rectángulo mayor, pero le pegó defectuoso y mandó la pelota a varios metros del travesaño.

15 minutos: Agustín Almendra, amonestado

Es el primero del partido por una infracción a destiempo sobre Juanfer Quintero.

12 minutos: primera intervención de Armani

Santiago Solari encajó un cabezazo en el área que terminó en las manos del Pulpo.

9 MINUTOS: ¡TAPADÓN DE CAMBESES A SALAS!

Facundo Colidio adivinó un pase de Franco Pardo en plena salida defensiva, recuperó la pelota y cedió un pase al corazón del área a Maximiliano Salas, quien ejecutó un remate desviado por el arquero con uno de sus brazos.

4 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Maxi Salas convirtió un zurdazo cruzado tras un centro bajo de Facundo Colidio y no gritó el tanto por su pasado en Racing.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Formaciones para River y Racing

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Tomás Conechny, Adrián Martínezy Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Gigante de Arroyito